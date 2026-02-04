美陸戰隊獲「長程精準彈藥」 直升機可在防空圈外獵殺敵目標

美國陸戰隊 AH-1Z「蝰蛇」攻擊直升機掛載「長程攻擊彈藥」（LRAM）進行測試（圖）。這項測試成功驗證了直升機在防空圈外獵殺敵艦的能力，成為本次採購新型 PASM 彈藥的關鍵基礎。（圖取自美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕攻擊直升機在現代高強度戰場中，常因必須接近目標而淪為便攜式防空飛彈的獵物。為了扭轉這項劣勢，美國海軍近日發布了一項關鍵合約，將為陸戰隊的AH-1Z 「蝰蛇」攻擊直升機配備全新的「長程精準彈藥」。這意味著，未來美軍直升機將能在敵方防空火網之外，對敵艦或地面目標實施精準打擊，大幅提升戰場存活率。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國海軍部於1月30日授予L3Harris 技公司一份價值8620萬美元（約新台幣 28 億元） 的合約，採購「精準攻擊打擊彈藥」（Precision Attack Strike Munition, PASM）。這款新武器是專為陸戰隊設計，旨在讓旋翼機具備跨越海陸的長程打擊能力，預計將於 2027 會計年度前完成交付。

PASM彈藥的研發基礎，來自先前美軍進行的「長程攻擊彈藥」（LRAM）技術展示。海軍官員指出，在那次測試中，陸戰隊驗證了低空飛行的直升機也能有效執行攻勢性的「反水面作戰」（Anti-Surface Warfare）與海上打擊任務。

負責無人航空與打擊武器計畫的海軍少將羅西（Tony Rossi）表示，這套系統將為陸戰隊飛行員提供「決定性的優勢」。透過整合到AH-1Z直升機上，機組員將能在比現有武器更遠的距離外接戰，有效反制高威脅的作戰環境。

加速部署 對抗「先進對手」

值得注意的是，這項採購案是透過「其他交易授權」（OTA）機制執行。PMA-242 計畫經理布澤爾上校（Lindsay Buzzell）強調，這是為了快速將關鍵戰力送到前線，以對抗「先進對手」（Advanced Adversaries）並在受爭議的環境中作戰。

根據合約內容，PASM的核心目標是支援美軍的「分散式作戰」概念。《Defence Blog》指出，這項新武器旨在讓 AH-1Z 的機組員能夠打擊水面目標，同時大幅減少暴露於敵方防空系統下的風險。

