軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「天下第一營」換裝T112戰鬥步槍 202指揮部北市反突擊作戰演練

2026/02/04 15:20

為強化博愛特區的防衛及反突擊戰力，有「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營，官兵使用的步槍，在本月起已由原本的T91步槍全面換裝為T112戰鬥步槍。圖為陸軍部隊先前已換發T112步槍的畫面。（資料照）為強化博愛特區的防衛及反突擊戰力，有「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營，官兵使用的步槍，在本月起已由原本的T91步槍全面換裝為T112戰鬥步槍。圖為陸軍部隊先前已換發T112步槍的畫面。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化博愛特區的防衛及反突擊戰力，有「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營，官兵使用的步槍，在本月起已由原本的T91步槍全面換裝為T112戰鬥步槍，T112步槍的射擊火力強、精度高，且具備基本照明、雷射指示功能，有效強化單兵作戰能力。

此外，為因應敵情威脅由傳統正規作戰轉向具高度機動性與突發性的突擊行動，憲兵第202指揮部日前出動多輛CM34 30公厘機砲甲車及機動車輛，在北市街頭實施反突擊作戰演練，採「分層防護、立體整合」方式，透過完善警戒配置、區域管控與即時回報機制，防範敵突擊行動與滲透；同時，因應低空及近距離威脅型態變化，整合區域內短程防空與警戒作為，提升整體防護縱深與應變效能。

為因應敵情威脅由傳統正規作戰轉向具高度機動性與突發性的突擊行動，憲兵第202指揮部日前出動多輛CM34 30公厘機砲甲車及機動車輛，在北市街頭實施反突擊作戰演練。（圖：取自國防部青年日報）為因應敵情威脅由傳統正規作戰轉向具高度機動性與突發性的突擊行動，憲兵第202指揮部日前出動多輛CM34 30公厘機砲甲車及機動車輛，在北市街頭實施反突擊作戰演練。（圖：取自國防部青年日報）

由軍備局205廠研發的T112戰鬥步槍，其外型與現役的T91步槍有不少相似之處，雖同為北約規格的5.56公厘口徑槍枝，但T112步槍改用新設計的多邊型槍管，長度、厚度較現役槍枝略增，射擊精度提升30％之餘，槍管壽命也從現行的6千發增至1萬發，對單兵的耐戰力有所助益。

T112新式戰鬥步槍是在去年開始量產，陸軍主戰、憲兵及後備單位將在5年內共計將籌獲8萬餘枝，搭配新型光學瞄具提升作戰效能；國防部先前向立院提出的書面報告揭露，在前述部隊陸續換裝新槍後，原T91步槍將於檢整後逐步移撥後備部隊，提升整體基本戰力。

