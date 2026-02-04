中科院外骨骼與醫療研發成果落地 安集科技期取得技術授權

中科院與國軍攜手開發外骨骼動力服。（資料照，國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院近年成功研發外骨骼、攜帶型麻醉深度監測儀等產品，為推動台灣產業升級，中科院持續推動技術授權帶動民間廠商。安集科技今日表示，已取得技術授權，期待開啟公司另一波營運高峰。

安集科技今日發布新聞稿表示，安集科技專注於金屬3D列印領域，集團公司從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可完成擁有產業一條龍優勢，且成功建立非紅供應鏈。然軍工及醫療復健在目前及未來均是重要的發展趨勢，而金屬3D列印在此二產業領域，具備天然的競爭利基，除了能夠製造重量輕、結構複雜的零件，進一步提升續航力與靈活度外，該技術縮短了設計到量產的時程，使得客製化與快速迭代得以實現，符合軍工領域對研發與交付速度的需求。

此外，透過控制粉末材料與列印工藝，製造出的零件能確保強度與耐久性，滿足軍規及醫療對可靠度的要求，中科院持續投入智慧輔助外骨骼系統研發，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險。該系統採模組化設計，並透過生物力學與運動分析進行驗證，評估下肢扭力輸出與穩定性表現。

中科院智慧輔力外骨骼系統屬於具高度延展性的軍民通用研發項目，其技術成果未來可依不同需求場域進行調整與延伸。在國防相關研究面向上，可作為特定作業需求的技術儲備；在民用領域方面，亦可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健等研究方向，展現跨領域應用的可能性。相關後續應用正朝向技術成熟度、實證結果進行。

在麻醉醫療應用方面，中科院秉持「科技又濟世」的研發理念，結合多年腦波分析與系統整合成果，成功開發出全球最小等級的攜帶型麻醉深度監測儀。該系統以台灣自主研發之腦波分析演算法為核心，可即時將麻醉狀態轉換為0至100的麻醉深度指標，協助麻醉醫師即時調整用藥，提升手術安全性。系統已完成高度小型化設計，將完整功能整合於手掌大小裝置中，具備即時顯示，並可進行一對多監測，適用於臨床手術、戰地與野戰醫療、軍事訓練，以及美容醫療等多元應用場域。

安集希望取得中科院在攜帶型麻醉深度監測儀及外骨骼之專利技術授權，藉由中科院專業領先的技術指導，搭配安集自身的生產製造能量，中科院的尖端技術為產品注入了核心大腦，而安集的生產製造能量則提供了穩固的骨架。這種「研發引領、生產落地」的模式，期望將帶領安集進入軍工與醫療兩大高成長賽道，開啟公司另一波營運高峰。

未來，安集將延續其在金屬3D列印於輕量化結構、模組化設計與快速製造上的整合優勢，結合中科院於外骨骼及攜帶型麻醉深度監測儀等領域所累積之關鍵核心技術，投入相關智慧醫療與軍工裝備之關鍵製造。透過中科院以前瞻研發引領、安集以產業化能力落實的合作模式，將科研成果有效轉化為可實際部署之產品，呼應國防科技自主與軍民通用之政策方向，進一步強化我國醫療與國防裝備體系的自主性與供應鏈韌性。

中科院指出，這款設備是全世界最小的攜帶型麻醉深度監測儀，不論在戰地麻醉，還是牙痛美容等都可以監測麻醉深度。（讀者提供）

