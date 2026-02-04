海上部署223天！世界最大航艦「福特號」 F/A-18戰機編隊低空衝場

美軍第8艦載機聯隊（CVW-8）各式戰機組成大編隊，低空飛越世界最大核動力航艦「福特號」（CVN-78）。（圖取自美國海軍）

〔編譯新聞／綜合報導〕在海上連續部署超過220天後，美國海軍世界最大核動力航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN-78）近日在加勒比海出現罕見畫面。為了執行艦載機聯隊的空中指揮權交接儀式，多架戰機組成大編隊低空飛越甲板。美軍透過這組影像，不僅記錄了例行儀式，更向全球展示了這艘超級航艦在高強度部署下，依然維持著完整的航空作戰能力。

美軍「福特號」航艦甲板視角。艦上官兵近距離目睹第8艦載機聯隊（CVW-8）的 F/A-18「超級大黃蜂」戰機呼嘯而過，感受戰機低空衝場的視覺震撼。（圖取自美國海軍）

據《富比世》（Forbes）報導，這次空中分列式於1月19日舉行。畫面中可見，第8艦載機聯隊（CVW-8）精銳盡出，包括7架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機、1架E-2D「鷹眼」預警機（E-2 Hawkeye）與2架MH-60「海鷹」（Sea Hawk）直升機，組成整齊編隊，掠過這艘排水量10萬噸的巨艦上空。

請繼續往下閱讀...

「福特號」自2025年6月離開母港諾福克後，足跡遍布北極圈、地中海至加勒比海，執行包括打擊販毒與區域巡弋等多重任務。截至本週一，該艦已在海上連續執勤達 223天，逼近其前次部署的239天紀錄。

美軍在社群媒體上指出，這次部署旨在支持南方司令部的任務，保護國土安全並打擊非法活動。軍事專家分析，這種長時間、跨區域的部署能力，驗證了福特級航艦作為美國海軍新一代核心戰略資產的後勤韌性。

曾拍《碧血長天》 聯隊擁F-14傳奇戰史

值得一提的是，駐紮在福特號上的第8艦載機聯隊（CVW-8）擁有輝煌戰史。該聯隊不僅曾在二戰太平洋戰場獲頒總統單位嘉獎，更曾於1980年參與經典穿越電影《碧血長天》（The Final Countdown）的拍攝，在影史留名。

此外，該聯隊也是美軍海軍航空兵的傳奇部隊。1981年，其下轄的 F-14「雄貓」（Tomcat）戰機在錫德拉灣空戰中，擊落2架利比亞蘇愷-22戰機（Su-22），創下F-14服役後的首開紀錄，這段歷史至今仍是軍事迷津津樂道的經典戰例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法