洛馬2035年在亞太部署300架F-35 專家稱：美售台F-35機率上升

洛克希德馬丁公司高層表示，該公司預計到2035年將在亞太地區部署約300架第五代 F-35 戰機。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）指出，從俄烏戰爭到中東戰爭，凸顯西方軍事科技優勢，中國高度關注科技落差，研判在川普政府主導下，美國出售F-35戰機給台灣的機率上升。生產F-35戰機的美國航太巨頭洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）則說，預計到2035年將在亞太地區部署約300架第五代 F-35 戰鬥機，這將增強美國區域盟友的空軍實力。

凱斯勒指出，從俄烏戰爭到近期以色列對伊朗的空襲，中國軍方目睹了美製戰機、防空系統等西方科技，在對抗俄羅斯和伊朗軍事裝備時展現巨大的優勢，中國軍方高度關注科技落差。他表示，台海若爆發衝突將以海空戰為主，這種科技落差將是決定勝負的關鍵，這讓北京當局高度憂慮。在此背景下，他研判在川普政府主導下，美國出售F-35戰機給台灣的機會提高。

香港《南華早報》報導，美國航太巨頭洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）負責國際業務發展的副總裁史希伊（Steve Sheehy）3日在新加坡航空展上表示，該公司預計到2035年將在亞太地區部署約300架第五代 F-35 戰鬥機，這將增強澳洲、日本、新加坡和南韓等美國4個盟友的空軍實力。

希伊是在1次媒體簡報上做出上述預測，並指亞太地區「出現了威脅」，美國盟友實現了改變遊戲規則的協同工作能力（interoperability）。但希伊並未說明「威脅」是什麼和來源。

希伊指出，美國與採用F-35戰機的4個主要區域盟友澳洲、日本、新加坡和南韓，建立了非常牢固的夥伴關係，日本和新加坡都訂購了F-35A（使用傳統跑道起降的常規型）和F-35B（為兩棲船艦和簡陋場地設計的垂直起降型）。

希伊指出，日本預計將成為繼美國之後全球採用F-35戰機數量最多的國家。去年，澳洲以72架F-35戰機居美國以外之冠，南韓目前擁有40架F-35A戰機，並計畫再採購5至20架。洛克希德馬丁公司去年交付了創紀錄的191架F-35戰機，今年預計交付156架。

希伊表示：「亞太地區幅員遼闊，各國軍方高層都把注意力集中在這個地區，因為這裡出現了威脅。但我可以肯定的說，這個地區的夥伴關係蘊藏著巨大的力量。」

希伊再談到美國的戰略時表示，與亞太地區在F-35戰機方面的合作正在擴大，必須透過實際合作來保持這種實力，並列舉美國及其盟友之間舉行的4次演習，其中包括F-35的參與。

面對中共解放軍潛在攻擊的威脅，台灣政府曾試圖購買F-35戰機，但因政治因素，多次遭到美國拒絕。被問及除了澳洲、日本、新加坡和南韓４國，亞太地區是否還有其他國家正在洽購F-35戰機，希伊並未做出回應。

