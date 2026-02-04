每月狙殺5萬俄軍？CNN揭烏軍「戰果積分制」 前線批評戰爭被KPI化

圖為烏克蘭士兵1月23日在頓內茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）前線雪地中，準備對俄軍發動無人機攻擊。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在膠著戰局中尋求突破，烏克蘭似乎正在將戰爭「數據化」。據《CNN》報導，基輔當局內部傳出將戰略目標鎖定為「最大化殺傷」，甚至有討論指出，目標是將俄軍月陣亡數推高至5萬人。而為了激勵前線，烏軍推行的一套「戰果積分制」（e-points）意外引發爭議，這種以擊殺數換取裝備的機制，被部分前線人員質疑恐導致戰術決策扭曲。

報導引述最新報告估算，開戰四年來俄軍傷亡（含失蹤）可能已達120萬人。烏方戰略邏輯在於讓莫斯科承受「無法維持的戰爭成本」。然而，這種單純追求「殺傷數字」的戰略，在美、俄、烏三方即將於阿布達比重啟談判的前夕，被解讀為基輔試圖累積談判籌碼的最後一搏。

《CNN》披露，烏克蘭國防部運作一套「積分系統」，部隊可透過回報擊殺俄軍或摧毀裝備來累積點數，進而兌換無人機等緊缺物資。官方雖稱此舉有助收集數據，但在實戰層面卻引發批評。

曾領導烏克蘭國際志願部隊「Chosen Company」的美國老兵歐利瑞（Ryan O'Leary）公開質疑，這種制度創造了「錯誤的誘因」。他指出，指揮官為了衝高積分（KPI），可能傾向攻擊前線容易得手的步兵，而非難度較高、但具戰略價值的後方物流或指揮節點。他警告：「戰爭的勝負取決於縱深打擊能力，光是殺死壕溝裡的步兵，無法阻止敵軍運作。」

俄軍技術反超 烏軍面臨人力與科技雙缺

除了戰術爭議，報導也點出烏軍面臨的結構性困境。前線軍官卡普尤克（Oleksandr Karpyuk）坦言，俄軍在電子戰與無人機技術上已追上甚至反超，例如開發出不受干擾的「光纖無人機」。

此外，人力短缺更是致命傷。美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）估算，烏軍在部分防線每公里僅剩不到 10 名步兵。新任防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也向國會承認，目前面臨大量徵兵令被忽視及逃兵問題。

報導分析指出，若單純追求「殺傷數字」而忽略戰略縱深與技術劣勢，這場消耗戰對烏克蘭的風險，恐怕不亞於對俄羅斯的打擊。

