海鯤號潛艦潛航測試 台船董座陳政宏：盼盡快交艦但安全、品質為重

台船董事長陳政宏接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者陳怡伶攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦海鯤號（SS-711）上月底進行淺水潛航測試，成功的浮航、潛航象徵著「潛艦國造」達成重要里程碑。台船董事長陳政宏接受本報專訪表示，潛艦是極精密、複雜的系統，海鯤號作為原型艦，測試重點在於「發現並解決問題」；雖然台船期盼儘快交付海軍，但務必按部就班，顧好安全和品質，「該做的做完，才會往下走」。

原定去年11月交付海軍的海鯤號潛艦，迄今還在測試階段，但潛航測試進度仍深受各界矚目。陳政宏接受《自由時報》節目「官我什麼事」專訪表示，海鯤號淺水潛航測試，象徵「從零到一」的質變，代表壓力殼、水密等相關要求都沒有問題，艦艇可以正常、安全地航行，各項精密裝備也將在潛航測試時逐步驗證。

請繼續往下閱讀...

海鯤號潛艦上月底成功進行淺水潛航測試。（台船提供）

被問及潛航測試後續排程及交艦給海軍的時程時，陳政宏的答覆都相當謹慎，他表示，潛艦是個精密、複雜的大型系統，每一項裝備性能都必須依照程序安排，具體細節與時程不便對外揭露。

陳政宏進而表示，有別於其他軍種部隊，外國有一個很好的說法形容潛艦，就是稱其為「沉默部隊」（Silent Service），不只是說潛艦要靜音，而是整個服役過程都應保持低調、神秘。除了在規劃階段討論預算與性能，或者在命名、成軍典禮對外公開，其他鮮少有公開消息，否則對手容易在戰時猜測我方潛艦能力，並擬定反制方法。

面對各界對於海鯤號逾期交付、節點延後等關切，陳政宏說，台灣第一次研發潛艦，測試過程必然花費較多時間，加上潛艦研發與水面艦不同，也無法與測試步驟、所需時間都能精準預估的量產型產品相比。而測試的目的在於把問題找出來，並且一個個解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法