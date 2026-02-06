潛艦關鍵裝備還是很難獲得 陳政宏：困難度比十年前好一點點而已

國造潛艦海鯤號上月底順利進行淺水潛航測試。（取自吳釗燮X）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦海鯤號上月底順利進行淺水潛航測試，朝交艦、形成戰力更邁進一步，台船董事長陳政宏接受本報專訪表示，我方10年前在打造海鯤號潛艦原型艦時，尋找商源相當艱辛，甚至可能和對方談妥供售後，中共駐外武官就會跑去找廠商「談一談」；雖然當前國際局勢稍有改善，但籌措商源部分，「或許我們比10年前好一點點而已」。

若海鯤號得以形成戰力，國防部編列2840億餘元公務預算，進行7艘後續艦採購，不過，當前受限於海鯤號潛艦測試進度落後、總預算案卡關等，因此尚無公開進展。

陳政宏接受《自由時報》節目「官我什麼事」專訪表示，潛艦是個非常複雜的系統，很多裝備都是我國前所未有，因此得向先進國家的廠商採購。他說，相關單位10年前在籌獲原型艦商源時相當艱辛，因為會受到中國打壓，各國政府是否發輸出許可也很難說；即使外國政府願意發輸出許可，廠商也不一定願意賣。

台船董事長陳政宏接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者陳怡伶攝）

即使廠商也有意願供售我國潛艦裝備，陳政宏說，「可能（我方）後腳才剛離開，中共的駐外武官，可能就跑去找那個商家談一談，叫他們不要賣給我們」。他表示，當前情況並沒有好多少，國際局勢雖稍有改善，「或許我們比10年前好一點點而已」，尋商過程還是相當艱辛。

外界曾將我國與日本的國造潛艦性能、價格進行比較，陳政宏說，外界可能會羨慕日本潛艦「又好又便宜」，但這樣的比較稍顯不公平，因為日本已經建造潛艦超過100年，工業基礎又非常好，才有辦法在國內形成完整供應鏈，進而使價格下降；另外，英國在過去數十年之間，兩大政黨不斷輪替執政，但不同陣營對於維持國防工業、造艦自主，都有高度共識與一致立場，都值得我國仿效。

