雷神獲美國防部7年合約 擴產戰斧、AMRAAM飛彈

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防承包商雷神公司（Raytheon）今（4）日宣布與美國國防部簽訂一份為期7年的協議，將應國防部要求大幅提升戰斧飛彈（Tomahawks）、先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、標準三型攔截飛彈（SM-3）與標準六型多用途飛彈（SM-6）的生產與交付速度。

《路透》報導，雷神公司在聲明中表示，該公司的目標是將戰斧巡弋飛彈的年產量從當前的60枚提升至每年1000枚，SM-6也會從目前約125枚提高到逾500枚，而AMRAAM產量也會增加到至少1900枚。

另外雷神公司也會增產標準三型的IB與IIA兩種型號攔截飛彈，預期產量會比目前增加 2至4倍。

戰斧巡弋飛彈是美國海軍的主要武器，能讓艦艇或潛艦遠距離精準打擊目標；AMRAAM是美軍主要的「超視距」空戰武器，美國空軍與美國海軍皆為用戶。

標準三型的Block IB與Block IIA型號屬於美國海軍的防禦系統，用來攔截短程到中程的彈道飛彈；標準六型則是一款多用途攔截飛彈，兼具防空、反艦、反彈道飛彈三合一能力。

這些飛彈的生產工作會在亞利桑那州圖森（Tucson）、阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）、麻薩諸塞州安多佛（Andover）的雷神工廠進行。

