海鯤號今早再潛航測試 一早出海測試進程加快推進

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）今（5）日上午近8時20分第九次出海、第三次潛航測試。台船上次公布海鯤號下潛照片，粉碎外界質疑，海鯤號今有望挑戰下潛150米，明天可能會緊接著測試，隨著海測進程順利往前推進，6月交艦露出曙光。

海鯤號之前潛航測試都約上午11時出海，今按照表定時間8時就啟動，軍事迷仍起早到高雄港岸拉布條，喊口號為海鯤號及團隊加油打氣。

根據海鯤號測試進程，海鯤號完成深度50至100公尺淺水潛航測試，驗證水密性及平衡穩定性，即會進行深度100公尺至設計最大深度的深水潛航測試，同樣驗證水密性及平衡穩定性，由淺入深逐步耐壓測試。

台船表示，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

完成上述測試後，即交船給船東（海軍）進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

總統賴清德1月30日在臉書上發文說，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這一步，是我們海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。他強調，我們不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見我們守護國家的決心。

