補強火力空隙 軍方規劃量產「雷昇」火箭彈 列1.25兆軍購特別預算

國軍現役雷霆兩千多管火箭，部署的彈種射程為MK-15（15公里）丶MK-30（30公里）及MK45（45公里），軍方規劃在此次的1.25兆元軍購特別預算中，納入性能提升型的雷霆兩千多火箭系統，以補強火力空隙。圖為過去軍方漢光演習期間，雷霆兩千在澎湖進行實彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕總經費達到1.25兆元的軍購特別條例草案至今尚未付委，連帶讓軍購特別預算的項目也無法對外公佈，軍政人士今天透露，美製的海馬士多管火箭系統與國造雷霆兩千多管火箭系統，兩者射程不同，中間會有約25公里範圍的火力空隙，軍方規劃量產性能提升型的雷霆兩千火箭彈，補強這一段的火力空間，相關預算也將列入軍購特別預算之內。

美國同意出售總計達111套的海馬士多管火箭系統，其精準火箭彈及戰術飛彈的射程為70至300公里，國軍現役的雷霆兩千多管火箭系統，不同彈種的射程則是15至45公里，在45至70公里之間的範圍，會出現火力空隙，有必要進行補強。

請繼續往下閱讀...

國軍現役雷霆兩千多管火箭，部署的彈種射程為MK-15（15公里）丶MK-30（30公里）及MK45（45公里），中科院先前曾進行射程達到60至70公里的新型彈種研製，一度也達到預期射程目標，但並未獲得軍種下單採購。

美國售台的海馬士多管火箭系統，火箭彈的射程為70公里，而國造雷霆兩千多管火箭系統，使用的彈種射程為15至45公里，中間會出現一段火力空隙。圖為國軍在去年進行海馬斯多管火箭發射精準火箭彈的瞬間。（資料照，記者陳逸寬攝）

不過，另一方面，中科院也以「雷昇專案」為代號，針對現役雷霆兩千系統及使用彈種進行性能提升，一者是中科院規劃研製改良雷霆2000多管火箭發射架與發射系統介面，可裝入海馬士射程70公里的火箭彈，未來只要加裝海馬士的發射器，就可成為海馬士多管火箭系統的支援火力。另一方面，則是將雷霆兩千火箭彈的性能提升，射程改為50至70公里，並且可使用子母彈頭，火箭彈到達預計攻擊的目標區上空時會分為4顆次子彈，一次可同時攻擊4個目標區域。

軍政人士指出，過去因為種種考慮並未採行的「雷昇專案」丶也就是性能提升型雷霆兩千多管火箭系統，此次可望納入1.25兆元軍事特別預算項目之內，特別是可以補強現役雷霆兩千與海馬士系統射程之間的火力空隙，至於量產數量及總金額的需求數是多少，則要等到立法院通過軍購特別條例丶行政院接續提送軍購特別預算草案之後，才會揭曉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法