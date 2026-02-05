俄軍事學院談未來戰爭 聚焦人類神經學弱點、優先認知戰

在俄羅斯入侵期間，一名烏克蘭士兵在試戴用於操控無人地面載具（UGV）的第一人稱視角（FPV）眼鏡。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕小心敵人已潛伏屋內！俄羅斯國防部《軍事思想》雜誌刊文指出，未來軍事衝突將聚焦人類神經學弱點，將「大腦爭奪戰」（認知作戰）置於優先地位。同時，俄專家說，未來戰爭轉向運用人工智慧對關鍵基礎設施的攻擊，當前的主要較量可能在第一槍響起之前就已打響。

綜合俄媒報導，《軍事思想》（Военная Мысль；Military. Thought）刊出俄總參謀部軍事學院院長扎魯德尼茨基（Vladimir Zarudnitsky）文章表示，「認知作戰」實質上就是不直接使用暴力，而改變敵人的思維、記憶和行為反應模式來讓敵人屈服的戰略，為此對神經科學和數位足跡的弱點加以利用。

請繼續往下閱讀...

文章提到，運用機器人技術和各種形式的遙控戰爭，以及人工智慧技術已成趨勢，在未來軍事衝突中，認知作戰很可能會成為任何混合戰爭的主要和優先內容。文章還稱，21世紀初混合軍事衝突經驗匯總的成果就可當作證明，尤其是烏克蘭2014年發生的衝突，「得益於現代科技成就，烏克蘭境內衝突的複雜化（政治與外交、資訊與心理、經濟和武力本身的融合）程度已經大幅提升。」

作者認為，混合行動積極用於戰爭和武裝衝突的籌備和發動、破壞和削弱敵人軍事實力、瓦解國家和軍事指揮體系，並最終摧毀一個國家的武裝力量。「不遠的未來，綜合混合行動將更加積極地被發達的經濟和軍事大國所運用。」

此外，俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所資訊安全問題小組組長羅馬什金娜表示，打擊關鍵基礎設施的重要性日益凸顯，這包括運用最新技術手段，其中包含人工智慧。她解釋，這種對抗可能表現為對敵國政治基礎設施進行大規模的網路和網路物理攻擊，導致其關鍵組件癱瘓，使該國無法再如常運作並維持正常狀態。

