5座地下「飛彈城」曝光！ 伊朗核談前畫紅線：絕不納入談判

伊朗在核談前夕畫下紅線，拒絕談判飛彈計畫。圖為伊朗展示射程達2000公里的「海巴爾」（Khaibar）彈道飛彈，號稱可覆蓋以色列全境。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗即將與美國在阿曼（Oman）重啟核協議談判。但在雙方坐上談判桌前，德黑蘭已先亮出底牌，表明彈道飛彈計畫是「紅線」，不納入談判。這項強硬立場的背後，是伊朗在境內坐擁至少5座「地下飛彈城」；這項被美方評估為中東最大的飛彈戰力，已成為伊朗外交博弈的最強籌碼。

據《路透》報導，伊朗這番表態的背景，源於2025年6月爆發的以伊衝突。當時德黑蘭向以色列發射多波段彈道飛彈，造成數十人死亡、數十棟建築與公寓嚴重受損。儘管華府智庫「戰爭研究所」（ISW）評估，伊朗約三分之一的飛彈發射器在該次衝突中遭以色列摧毀，但伊朗官員多次宣稱，其戰力已完全恢復，甚至「比以往更強」。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）評估，伊朗擁有中東地區最龐大的彈道飛彈庫存。華府智庫「軍備控制協會」分析，伊朗的飛彈計畫主要借鏡北韓與俄羅斯的設計，並受益於中國的技術援助。其軍火庫包含射程可達2000公里的「泥石」（Sejil）、「加德爾」（Ghadr）等長程飛彈，足以覆蓋以色列全境。

地下飛彈城市 增加斬首難度

為了提升戰場生存率，伊朗採取了極度隱密的部署策略。報導指出，伊朗在首都德黑蘭周邊、克爾曼沙赫（Kermanshah）、森南（Semnan）及波斯灣沿岸等地，設有至少5座已知的「地下飛彈城」（missile cities）。

西方分析人士認為，這些具備地下發射能力的設施，大幅增加了對手先發制人的難度。此外，伊朗曾在2023年展示其宣稱的「極音速飛彈」，但其實際性能仍待外界評估。

