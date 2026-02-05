澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

美國海軍一艘維吉尼亞級潛艦「明尼蘇達號」，在西澳大利亞海岸附近海域航行。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）中，美國原擬出售核動力潛艦給澳洲，藉此強化印太地區對中國的威懾力。然而，根據美國國會研究處（CRS）最新發布的報告分析，美方立場出現變數。報告公開建議，由於澳洲不願承諾在台海發生衝突時協防美國，美方應考慮「拒絕出售」維吉尼亞級核潛艦，改由美軍自行掌控，以確保這批頂尖戰力能直接投入台海戰事。

根據《衛報》報導，該份在 1 月底發布的報告直指 AUKUS 協議的核心矛盾。報告引用澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）的公開發言，強調澳洲並未承諾在美中因台灣開戰時支持美國。

美方報告對此表達高度擔憂，指出若將 3 至 5 艘維吉尼亞級（Virginia-class）核潛艦賣給澳洲，這些潛艦在台海危機時可能無法受美軍調遣，進而成為「無法動用的戰力」。報告強硬指出，這不僅無法強化嚇阻力，反而會削弱美國在台海危機中的作戰能力。與其賣給澳洲，不如由美國海軍保留控制權，並直接部署在澳洲基地，確保開戰時能隨時出擊。

除了地緣政治立場外，報告也嚴厲警告澳洲的資訊安全問題。報告指出，與中國有關的駭客正頻繁攻擊澳洲政府及國防承包商。美方擔憂，若將敏感的核潛艦技術分享給澳洲，將大幅增加「受攻擊面」，增加中國或俄羅斯竊取美軍最核心水下技術的風險。

目前美國造船廠產能嚴重落後，每年僅能生產 1.2 艘潛艦，造船廠必須將產速提高至每年 2 艘以滿足美國需求，並進一步提升至 2.33 艘才能供應澳洲。美國造船廠目前的產量不足以供應美國海軍自身需求，遑論為澳洲建造潛艦。

不過報告也提出「軍事分工」提案，即美國不向澳洲出售任何維吉尼亞級潛艦。原本不賣出的潛艦「將保留在美國海軍服役，並在澳洲執行任務」，與計畫中已要在澳洲基地輪駐的美、英攻擊潛艦並肩作戰。澳洲可以將節省下來的資金轉而投資其他國防能力，例如長程反艦飛彈、無人機、B-21 長程轟炸機等，或澳洲國土防禦系統，藉此建立澳洲執行其他任務的能力，包括為澳洲與美國執行非核潛艦類的軍事任務。

