憲兵239裝步營出動CM34 30公厘機砲甲車 北市戰備偵巡訓練

憲兵裝步第239營實施戰備偵巡訓練。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應敵情威脅由傳統正規作戰轉向具高度機動性與突發性的突擊行動，憲兵第202指揮部日前出動多輛CM34 30公厘機砲甲車及機動車輛，在北市街頭實施反突擊作戰演練，而為深化部隊戰場經營及臨戰訓練成效，憲兵裝步第239營今日實施戰備偵巡訓練，並遂行重要目標防護，透過實兵、實地、實車的方式，磨練戰技與臨場應處能力，厚植衛戍區防衛戰力。

此外，為強化博愛特區的防衛及反突擊戰力，有「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營，官兵使用的步槍，在本月起已由原本的T91步槍全面換裝為T112戰鬥步槍，T112步槍的射擊火力強、精度高，且具備基本照明、雷射指示功能，有效強化單兵作戰能力。

憲兵裝甲部隊藉由訓練熟稔作戰地區周遭環境與機動路線。（圖：軍聞社提供）

根據軍聞社今天報導表示，憲兵239營今天的戰備偵巡，以CM33、CM34裝步戰鬥車等輪型車輛迅速機動至戰術位置，透過戰備檢查、指管通聯、勤務支援及安全防護等戰術作為，強化部隊戰術運用，有效支撐憲兵「拱衛中樞安全」的核心任務。

憲兵肩負衛戍首都重任，部隊藉由實戰場景反覆訓練，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，以建構官兵清晰作戰圖像及強化臨戰應變能力，在遭遇不預期狀況下，能夠迅速部署、有效應對，發揮可恃戰力。

