賴總統視導花東駐軍 為何換穿了3件不同的飛行夾克?

賴總統視導「空軍792旅第613營2連」，這個部隊就是天弓三型防空飛彈的部隊，賴總統身上穿的是空軍深藍色的飛行夾克。（圖：取自總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統上週前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，特別的是，賴總統在視導三軍部隊時，身上穿的飛行夾克件件都不一樣，背後是幕僚們為他貼心的設計與安排。

賴總統視導行程的第一站，是「空軍792旅第613營2連」，這個部隊就是天弓三型防空飛彈的部隊，賴總統現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備，並聽取指管程序介紹。此時賴總統身上穿的是空軍深藍色的飛行夾克，胸前貼有F-16V戰機及空軍飛鷹徽章，與總統同行的國安會祕書長吳釗燮丶國防部長顧立雄丶國安會諮委劉德金與李問等人，穿的也都是同一款空軍飛行夾克。

賴總統與「海軍海鋒7中隊」官兵合影，總統 身上穿的是印有總統府外觀圖案的灰色夾克。後方的龐大飛彈發射箱，是雄風二型反艦飛彈。（圖：軍聞社提供）

到了第二站丶「海軍海鋒7中隊」時，這是以雄風系列反艦飛彈為主力的作戰部隊，總統在此處視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹。此時，隨行的官員們仍然穿著空軍風的飛行夾克，但賴總統則是換穿了灰色的總統府夾克，胸前就印有總統府的外觀，顏色與樣式明顯與其他官員不同。

第三站視導的是「陸軍花東防衛指揮部」，總統除觀賞救災紀實影片，也聆聽官兵救災心得分享。 此時，賴總統又換穿上一件黑色的飛行夾克，飛行夾克的左胸前，繡有銀色丶類似機器金剛的頭像Logo，其實是陸軍ARMY英文的設計組成，Logo下方則有R.O.C ARMY的英文字樣，夾克背後則有SSR字樣的疊體設計，分別代表Sacrifice丶Solidarity及Responsibility（犧牲、團結、負責）。

在視導軍花東防衛指揮部時，賴總統又換穿黑色的飛行夾克，胸前有著看似機器金剛的頭像Logo，這件是陸軍設計的夾克。（圖：取自總統府網站）

軍方人士透露，黑色的飛行夾克，是現任國防部政戰局長史順文中將在擔任陸軍司令部政戰主任期間，率領政戰幕僚所設計生產的陸軍夾克，採取潮牌設計概念，也獲得陸軍官兵的好評。

相關人士表示，賴總統是三軍統帥，為了展現與三軍部隊同在的形象，到哪一個軍種部隊視導，就會換穿該軍種風格的飛行夾克，至於在海軍反艦飛彈部隊並未穿上海軍風的飛行夾克，反而是穿上總統府風格夾克，他指出，應該是一時找不到與反艦飛彈部隊相對應的夾克，也許下次視導時就會出現了。

