軍方機動數位微波車現身澎湖縣府廣場 澎防部：例行訓練

軍車現身澎湖縣政府廣場，引發各界議論紛紛。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府廣場今（5）日上午軍車進駐，阿兵哥忙著操作機械，四處偵測。澎湖防衛指揮部說，這是例行性訓練，進行通聯測試，與海底電纜遭破壞無關。

澎湖防衛指揮部指出，機動數位微波車現身縣府廣場是例行性訓練。（記者劉禹慶攝）

澎湖防衛指揮部所屬通資部隊本週派遣機動數位微波車，到澎湖地區現地執行通聯測試，包括澎湖本島馬公、西嶼、白沙、湖西鄉，甚至到虎井離島進行與指揮部通聯測試。

澎湖防衛指揮部說，藉由實地、實景的訓練，強化作戰區戰場經營，期使官兵持續強化專業職能，在不同環境中克服通信障礙，有效支援作戰任務。今天在澎湖縣政府廣場進行通聯測試，只是例行性訓練項目之一，外界不必過度猜測。

另外，新近網路流傳圖片宣稱，網路變慢是因為台灣對外海纜剩50％、被中國割斷等，經查，傳言引用「台灣海纜動態地圖」資料，但錯誤理解地圖紅線意涵，紅線並不代表整條被切斷，數位發展部說，有6條海纜應是受地震影響，導致通訊異常，但均有替代海纜提供通訊。近年馬祖與澎湖外海多次因中國漁船或抽砂船作業勾斷海纜，引發「網路孤島」疑慮。涉案船舶多為具中國背景的「權宜輪」，也進一步加深兩岸網路安全的地緣風險。

