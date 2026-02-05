「濱海作戰指揮部」7月成立 陳嘉生：共軍由演轉戰我仍保有反擊能量

賴清德總統視導東部地區駐軍，與裝備雄二、雄三反艦飛彈的海軍海鋒七中隊官兵合影。（總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍整合反艦飛彈丶光六快艇丶海洋監偵等部隊，規劃在今年7月成立「濱海作戰指揮部」，國防院近日發表專文分析認為，濱海作戰部隊必須具備高度機動與分散部署能力，以因應敵方可能的先制打擊。國防部所推動的「戰力保存」與「機動部署」，即是為確保在由演轉戰初期，仍能保有足夠反擊能量。

原文「國軍重層嚇阻的濱海作戰鏈」由國防院國家安全研究所陳嘉生委任副研究員撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

以下為陳嘉生全文：

國軍將於今年7月1日成立新單位「濱海作戰指揮部」。這個下轄在海軍司令部的新戰力基本上以原本的海鋒大隊為基礎，合併海洋監偵指揮部，以及飛彈快艇中隊，組成高效的濱海防衛火網。從軍事戰略而言，「濱海作戰」正是連結海上拒止、空中掌控與地面防衛的關鍵節點，也是重層嚇阻能否成功發揮的決勝環節。



面對中共近年持續擴張軍事力量，並頻繁於臺海周邊實施聯合火力、封鎖與奪控要域等實兵演訓，國軍所面臨的威脅已由傳統「由外而內」的登島作戰，轉變為涵蓋灰色地帶衝突、由演轉戰與多域聯合作戰的複合型態。國防部在《四年期國防總檢討》（QDR）及相關國防報告書中明確指出，未來防衛作戰核心在於「防衛固守、重層嚇阻」，透過跨域整合與不對稱戰力運用，使敵人無法輕易達成戰略目標。「濱海作戰指揮部」的成立亦標示著國軍重層嚇阻戰略已深化濱海作戰鏈。



濱海作戰鏈為國軍重層嚇阻戰略的一環



國防部所提出的「重層嚇阻」，並非單一軍種或單一武器系統，而是由情報、監偵、打擊與指管通資（C4ISR）所構成的整體作戰鏈。就海軍而言，其核心任務在於「制海拒止」，亦即在敵方尚未接近我濱海與灘岸前，即使其承受不可接受之代價。濱海作戰鏈也是美軍馬賽克作戰概念的體現，其內涵就是：一、分散化配置、模組化編配；二、敏捷反應、靈活編組的兵力運用模式。



首先，在外層嚇阻方面，海軍透過水面艦、潛艦等海上兵力，配合岸置飛彈與空軍打擊能量，形成「遠海拒止」的第一道防線。依國防部戰略構想，潛艦具備高度隱蔽性與突襲能力，能在敵方集結或航渡階段即造成實質威脅，迫使其投入大量反潛資源，降低整體作戰效率。



其次，在中層嚇阻方面，濱海水域成為海軍與陸軍、空軍聯合作戰的交會點。透過機動飛彈快艇、無人載具與機動布雷能力，結合陸基反艦飛彈，形成高密度、多軸向的打擊網絡。此一「海空聯合火力」概念，正符合國防部所強調之「以不對稱方式對抗敵之質量優勢」。



最後，在內層嚇阻方面，濱海作戰並非僅限於灘岸，而是向外延伸至近岸水域。透過即時情監偵與火力整合，使敵登陸兵力即使突破外、中層防線，仍難以建立穩固的灘頭堡。此種層層消耗、逐次削弱的設計，正是重層嚇阻在海軍運用上的具體展現。



強化對共軍機艦在我海空域的掌控



掌控戰場態勢是重層嚇阻能否發揮的前提。未來作戰勝負關鍵在於「看得見、打得到、打得準」；因此，對共軍機艦於我海空域的掌控，不僅是軍事能力問題，更涉及平戰轉換與戰略溝通。



在空中層面，國軍透過空軍戰機、預警機與地面雷達系統，建立完整的海空情監偵網絡。對共軍軍機侵擾行動，採取「全程掌握、適度應處」原則，一方面避免過度升高衝突，另一方面則持續累積對其行動模式、編組方式與戰術運用的理解。這種長期、穩定的空域掌控能力，本身即具備嚇阻效果。



在海上層面，海軍以水面艦、岸置雷達與海上監偵系統，對共軍艦艇進行持續追蹤。國防部強調，對於敵艦接近我24浬鄰接區甚至12浬領海，必須具備「即時判斷、快速反應」的能力。這不僅是法律與主權問題，更是戰場準備的一環。



此外，隨著共軍強化海空聯合與多域作戰，國軍亦須整合太空、網路與電子戰能力，確保在高強度對抗下仍能維持情資通暢與指揮效能。此種跨域掌控，正是國防部所倡導之「聯合作戰」精神，也是濱海作戰鏈能否順暢運作的關鍵。



有效應變共軍由演轉戰



近年共軍在臺海周邊的演訓，已逐漸呈現「實戰化、常態化、聯合化」特徵，模糊演訓與作戰之界線。國防部明確指出，「由演轉戰」是最具挑戰性的威脅情境之一，國軍必須在不提前升高衝突的前提下，保持隨時應戰的能力。



首先，在制度與指揮層面，國軍需透過清楚的交戰規則（ROE）與授權機制，使基層部隊在突發狀況下能迅速反應，避免錯失關鍵時機。這種「有準備但不挑釁」的態勢，正是重層嚇阻的精髓。



其次，在兵力運用上，濱海作戰部隊必須具備高度機動與分散部署能力，以因應敵方可能的先制打擊。國防部所推動的「戰力保存」與「機動部署」，即是為確保在由演轉戰初期，仍能保有足夠反擊能量。



最後，在心理與戰略溝通層面，國軍透過公開資訊、即時說明與盟友協調，向內穩定民心，向外傳達防衛決心。這種結合軍事行動與資訊作戰的整體應變，能有效降低共軍誤判情勢、輕啟戰端的可能性。



總體而言，「國軍重層嚇阻的濱海作戰鏈」並非單一作戰構想，而是結合陸、海、空形成跨域作戰能力的整體防衛體系。透過建構海軍濱海作戰指揮部，強化對共軍機艦的海空域掌控，以及有效應變由演轉戰情境，國軍得以在濱海空間形成具高度韌性與嚇阻力的防衛縱深。這不僅符合國防部所揭示的軍事戰略方向，也是在當前安全環境下，確保國家安全與區域穩定的必要作為。

