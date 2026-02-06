自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》釣友目擊！海鯤號外海潛航測試 動態影像首度曝光

2026/02/06 00:39

釣友目擊海鯤號高雄外海進行潛航測試。（「Josh Hou」提供）釣友目擊海鯤號高雄外海進行潛航測試。（「Josh Hou」提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號昨（5）日完成第3次潛航測試，台船罕見沒有發布新聞稿及照片說明，但釣友在高雄到台南間的外海目擊海鯤號，動態影片上傳網路，網友大讚「這種好運真的不知道怎麼形容」。

「Josh Hou」在社群平台Threads發文說，「釣魚釣到被軍艦趕走的機率是多少？遇到海鯤號做測試，中國民國國軍加油！」原來他跟朋友搭船從高雄蚵子寮漁港到澎湖海域釣魚，昨天下午3點多返航途中，遠遠看到海鯤號浮航，這時，舷號615的海軍錦江級巡邏艦「昌江軍艦」趨近，廣播說「船老大、船老大，請往北或往南」。

網友紛紛留言喊「很幸運喔」、「帥！海景第一排」、「鯤鯤加油」、「中華民國海軍加油」，另有人介紹那艘軍艦「主要是確保海域淨空、能安全測試，以及避免測試艦的參數外洩給中共。聲納、螺旋槳等聲紋都是寶貴情資」。

雖然有人指出，釣魚船「待在操演區內，被驅離好幾次都不離開，是很危險的行為」，但「Josh Hou」隨即留言澄清，「沒有待在那裡，我們開船經過，被驅離二次而已，因為第一次聽不懂他在說什麼」。

負責戒護的舷號615海軍昌江艦。（「Josh Hou」提供）負責戒護的舷號615海軍昌江艦。（「Josh Hou」提供）

釣友目擊海鯤號高雄外海進行潛航測試。（擷取自Threads）釣友目擊海鯤號高雄外海進行潛航測試。（擷取自Threads）

