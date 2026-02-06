潛艦海鯤號百公尺深度潛航測試 軍事觀察家用這句話打臉藍委

軍事觀察家紀東昀認為，海鯤號潛航測試順利。（台船提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號昨天完成第3次潛航測試，雖然台船沒有對外說明，但軍事觀察家紀東昀認為測試深度達100公尺以內。外界好奇艦內官兵如何用餐？紀東昀表示，海鯤號備有電磁爐、電熱板，不是明火，之前有立委說出海上廁所跟吃飯都是問題，「那根本都是笑話一則」。

現為逢甲大學通識教育中心兼任助理教授的紀東昀指出，海鯤號去年6次出港測試後，都要經過不算短的時間調校跟整備，但上週開始的潛航測試，每次調校的時間就縮短很多，顯然過去那6次的浮航測試所下的功夫是值得的。

所以，紀東昀認為潛航測試的狀況看起來都很順利，都是早上出航後，一直測試到晚上才回來，表示測試的相關科目都達成大致的目標。潛航測試初期是在淺水，例如潛望鏡到50公尺的深度，進行潛望鏡、呼吸管、桅杆組、水下充電、水下通信、靜音等等測試，並且要在不同深度進行同樣科目的測試。

軍事觀察家紀東昀樂觀看待海鯤號今年6月交艦。（記者李惠洲攝）

紀東昀分析，對潛艦來說，深度50公尺跟100公尺的測試是不同的挑戰；50公尺是入門等級，初步驗證潛艦完整性跟水密性的門檻，100公尺是造艦技術的最大考驗，且複雜又具危險性。從測試海域可判斷水深，若在高雄港跟左營軍港之間，深度大約100公尺；若需要超過100公尺的測試，就要到屏東小琉球海域。

主持「諸葛風雲的異想世界」臉書粉專的紀東昀強調，全世界只有8個國家能完全獨力建造潛艦，台灣在很多國家協助下，造出海鯤號，對於今年6月能否交艦，他認為「目前看起來還是滿樂觀」。

