大轉折！馬斯克出手阻斷俄軍星鏈 俄驚爆「前線通訊災難」

圖為烏克蘭頓內茨克地區使用的星鏈終端機。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發即將屆滿4週年，戰況再次出現重大技術轉折。SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）已正式應烏克蘭政府請求，阻斷俄軍的「星鏈」（Starlink）衛星網路，目前俄軍前線士氣相當沮喪。有俄羅斯軍事部落客指出，目前前線星鏈網路都已經中斷，這一變化可能使俄羅斯軍隊倒退好幾年。

綜合外媒報導，基輔5日表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭使用的星鏈網路已被停用。一位官員稱，這對莫斯科來說是一次重大的戰場挫敗。過去數月，俄羅斯軍隊透過非法管道走私星鏈終端機，甚至將其整合至自殺無人機中，大幅提升打擊精準度，並用以破壞烏克蘭能源設備，引發基輔當局高度警戒。

對此，烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）上個月緊急聯繫 SpaceX 尋求對策。馬斯克隨後於X平台（前身 Twitter）證實，針對俄軍非法使用的防堵措施已經奏效，並強硬喊話：「若有需要進一步行動，請儘管告知。」

《紐約時報》報導 引述俄羅斯軍事部落客「軍事線報」（Military Informant）說法指出，目前俄羅斯無人機上的星鏈連線以及前線部隊的衛星通訊網路都已經中斷，這一變化可能會使俄羅斯軍隊倒退「幾年」，被迫重新使用有線網路、Wi-Fi 和無線電通信等過時的技術。「星鏈事件造成了嚴重的通訊漏洞，敵人可能會試圖利用這一點，」另一個知名俄羅斯親戰部落客鮑里斯·羅金（Boris Rozhin）經營的頻道 Colonelcassad 發文表示。

羅金承認，目前沒有其他同樣有效的野戰網路替代方案，雖然俄軍有辦法繞過星鏈網路封鎖，「但這需要一些時間」。依賴星鏈網路的部隊也需要時間透過其他方式將高速網路連接到前線。

俄羅斯對此十分憤怒，俄羅斯國家航天局（Roscosmos）宣稱將在明年發射自家衛星網路系統取代星鏈，俄羅斯國會國防委員會副主席朱拉夫廖夫（Aleksei Zhuravlev）大罵：「在目前的情況下，依賴任何西方技術都是過於狂妄的錯誤，馬斯克的行為證明了美方就是敵對勢力。」

相較之下，烏克蘭得以持續使用星鏈網路，SpaceX 與烏克蘭軍方採取了兩大殺招。第一，實施白名單制度： 只有經過烏克蘭政府登記並驗證的終端機才能獲得訊號，這讓俄軍手中成千上萬台「黑戶」設備瞬間淪為磚頭；第二，時速限制75公里： 針對烏克蘭境內的星鏈訊號實施「動態速限」。一旦終端機移動速度超過時速75公里（如裝載在高速巡弋飛彈或無人機上），連線將自動中斷，藉此廢掉俄軍高科技遠程武器。

對此，軍事專家考夫曼（Michael Kofman）分析，此舉雖不至於讓俄軍立即潰敗，但將迫使其重組通訊鏈，在爭分奪秒的現代化戰場上，烏克蘭將獲得極大的戰術優勢。

