昔日抽籤輸給慶富 台船秀無人獵雷艇模型：有信心贏回來

台船總經理蔡坤宗（左2）手持台船偵獵雷無人艇模型。左起台船集團副總經理兼發言人周志明、蔡坤宗、董事長陳政宏、台船環海董事長曾國正。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕台船公司今（6）日舉行媒體座談會，現場罕見展出三款無人船艦模型。針對海軍未來將建置的「無人船」戰力，台船展現強烈企圖心，特別透過現場展出的「無人獵雷艇」模型表示，台船早已佈局多年，更豪氣宣示，當年台船在獵雷艦案（後來的慶富案）是因為「剪刀石頭布」才輸掉，這次台船有信心將這個案子「重新拿回來」。

台船今天展出的3款模型中，其中一款即為針對獵雷任務設計的無人艇，搭載無人水下遙控載具（ROV），可深入雷區進行偵察與排除任務。台船副總經理兼發言人周志明透露，針對「無人偵獵雷艦」案，台船早在3年前就展開商情蒐集與技術研發，並與國內外廠商取得合作共識。雖然目前該案尚未正式釋出，但他強調，一旦軍方啟動招標，「台船絕對會用盡全力爭取」。

周志明更主動提及10年前喧騰一時的「獵雷艦案」（慶富案），他不諱言指出，當年台船在競標時並非技術落敗，而是因為同分抽籤（剪刀石頭布）才「馬失前蹄」輸給慶富。如今面對新一代的無人獵雷需求，他強調台船已做足準備，有信心在未來的標案中扳回一城。

除了特殊用途的偵、獵雷艇，外界也高度關注海軍盛傳將籌獲上千艘「無人攻擊艇」的計畫。周志明表示，海軍去年底已要求船廠針對不同構型與價格進行預報，台船也已提交相關預算分析。雖然目前軍方僅提出功能需求，尚未公佈確切規格與預算，但他觀察，許多歐美無人船廠商看準台灣潛在的「千艘級」商機，自去年國防展後便積極來台尋求合作夥伴。

周志明分析，海軍的通用無人船案可能會在今年底定案、明年初正式招標。面對國外廠商擁有成熟的AI辨識與遙導控技術，台船抱持開放態度，目前已與多家來訪的外商接觸。

