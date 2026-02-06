岸置魚叉飛彈丶雷達車傳已抵台 「濱海作戰」部隊已具制敵作戰能力

軍方內部傳出，本週已有大批的武器裝備交運來台，這批裝備極可能是岸置魚叉飛彈系統的飛彈本體以及雷達車丶指揮車等等。圖為岸置魚叉飛彈發射畫面。（資料照，取自波音官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕本週先前有大批武器裝備以船運方式抵達台灣，民眾在高雄地區發現這些武器裝備分批以重型車輛載運，車上並覆蓋了黑色的帆布遮掩外觀，軍方內部則傳出，這批裝備極可能是岸置魚叉飛彈系統的飛彈本體以及雷達車丶指揮車等等，由於海軍「濱海作戰指揮部」將在今年7月正式成立，岸置魚叉飛彈系統到位，以及現役國造雄風系列反艦飛彈數量的逐次增加，代表「濱海作戰」部隊已具備制敵作戰能力。

此外，也有民眾從另外一批重型車輛上的裝備外觀發現，覆蓋黑色帆布下的外觀，與美國售台的「火山」機動布雷系統相似，加上115年度國防部預算書指出，美國售台14套機動布雷系統，將會按照期程於115年全數運交到台灣，116至118年度則會持續獲得各項附屬裝備，也使得「火山」機動布雷系統已交運抵台的說法快速傳散開來。

請繼續往下閱讀...

對於岸置魚叉飛彈系統，美國國防部國防安全合作局（DSCA）2020年宣布對台軍售100套岸置魚叉飛彈系統，其中包括400枚RGM-84L-4 Block II（U）魚叉反艦飛彈、4枚RTM-84L-4練習彈、25輛雷達車等裝備。我國國防部也編列對應採購預算，總金額調整為902億4063萬5千元。

外交及國防委員會立委陳俊宇（左）在去年10月的立院國防委員會中，詢問國防部有關濱海作戰指揮部編成前情形，以及籌購岸置魚叉反艦飛彈的最新進度。右一為海軍參謀長邱俊榮中將，右二為副總長執行官黃志偉上將。（擷自立法院會議隨選視訊IVOD）

美方在去年已先交運一批岸置魚叉飛彈系統的附屬裝備到台灣來，但是飛彈的本體並未包括在內，立院國防委員會立委在質詢此事時，海軍參謀長邱俊榮中將對此表示，全案預計114年底、115年初接收首批魚叉飛彈彈體及相關裝備，而根據期程，濱海作戰指揮部115年成立後，所屬編裝粗估會在115年7月生效，形成關鍵戰力。

邱俊榮的說法與民眾在本週發現大批軍事裝備交運抵台的期程相符，使得岸置魚叉飛彈系統全套交貨的說法有相當高的可信度。

邱俊榮並指出，成立濱海作戰指揮部是為了適應急遽升高的敵情，提升反制敵人兩棲登陸的中程截擊能力。未來該指揮部將融合情監偵（無人機、雷達站、機動雷達車）、岸置反艦飛彈打擊能力（固定式與機動式），以及後勤維保功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法