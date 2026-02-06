同乘C-130運輸機戰術飛行體驗 青年寒戰營學員哇哇叫太興奮！

學員依序登上機艙，體驗C-130H戰術飛行。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在寒假期間舉辦多個寒假戰鬥營，數十位青年學子本週在空軍屏東基地參加「屏東基地體驗營」，學員除了嘗試操作C-130運輸機的模擬機，感受運輸機巡航及降落的飛行實境之外，學員還全部擠進C-130運輸機，同乘升空進行運輸機的戰術飛行體驗，當C-130運輸機在空中進行戰術動作時，學員們興奮的哇哇大叫，驚喜之情充滿整個機艙。

為推廣全民國防理念，增進青年學子對空軍建軍備戰的瞭解，空軍第六混合聯隊本週舉辦115年寒假戰鬥營「屏東基地體驗營」。透過各項專業軍事設施參訪與實作體驗，讓學員親身感受空軍官兵的專業，進而支持全民國防理念。

學員們首度體驗搭乘軍機，興奮之情溢於言表。（圖：軍聞社提供）

空軍第六聯隊舉辦「屏東基地體驗營」，學員們與基地三型軍機合影。後方軍機由左往右，依序為：C-130H運輸機、E-2K預警機及P-3C反潛機。（圖：軍聞社提供）

活動首站，是由空軍六聯隊聯隊長楊炳申少將於機坪熱烈歡迎學員到來，並與C-130H運輸機、E-2K預警機及P-3C反潛機等機種合影留念；隨後，分別由不同機型飛行教官進行專業導覽介紹，使學員們了解三型機的性能諸元。

根據軍聞社報導指出，學員們分組進行模擬機操作，與飛行裝具試著體驗。在教官細心的引導下，學員嘗試操作C-130模擬機，感受運輸機巡航及降落的飛行實境。此外，週檢中隊也安排任務介紹，實地見證官兵進行飛機修護、保養作業，體會地勤「修護品質就是飛行安全」的專業堅持。

學員在教官引導下操作C-130模擬機。（圖：軍聞社提供）

同日下午，學員首先抵達空軍憲兵第六中隊，參觀官兵生活訓練設施，感受衛戍基地的堅實戰力。在設施中隊進行「化生放核」課程後，轉由教官導覽介紹Striker消防車、體驗穿著消防衣，感受官兵執勤時的專業裝備與負重，對空軍基地多元任務與後勤支援能量留下深刻印象。

活動的重頭戲就是「C-130H運輸機飛行體驗」。在教官與機組人員的引導下，學員們登上後艙，隨著發動機聲響震徹雲際，眾人親身感受戰術飛行與空軍空中運輸的震撼，興奮之情溢於言表，將活動氣氛帶至最高潮。

空軍第六聯隊表示，期盼透過「寓教於樂」的戰鬥營活動，將國防教育向下扎根，讓學員在了解國軍現代化戰力的同時，也能深植愛國意識，為國防建設注入新的活水。

學員在隊輔協助下，體驗試著飛行服。（圖：軍聞社提供）

