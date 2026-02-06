自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

同乘C-130運輸機戰術飛行體驗 青年寒戰營學員哇哇叫太興奮！

2026/02/06 15:15

學員依序登上機艙，體驗C-130H戰術飛行。（圖：軍聞社提供）學員依序登上機艙，體驗C-130H戰術飛行。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在寒假期間舉辦多個寒假戰鬥營，數十位青年學子本週在空軍屏東基地參加「屏東基地體驗營」，學員除了嘗試操作C-130運輸機的模擬機，感受運輸機巡航及降落的飛行實境之外，學員還全部擠進C-130運輸機，同乘升空進行運輸機的戰術飛行體驗，當C-130運輸機在空中進行戰術動作時，學員們興奮的哇哇大叫，驚喜之情充滿整個機艙。

為推廣全民國防理念，增進青年學子對空軍建軍備戰的瞭解，空軍第六混合聯隊本週舉辦115年寒假戰鬥營「屏東基地體驗營」。透過各項專業軍事設施參訪與實作體驗，讓學員親身感受空軍官兵的專業，進而支持全民國防理念。

學員們首度體驗搭乘軍機，興奮之情溢於言表。（圖：軍聞社提供）學員們首度體驗搭乘軍機，興奮之情溢於言表。（圖：軍聞社提供）

空軍第六聯隊舉辦「屏東基地體驗營」，學員們與基地三型軍機合影。後方軍機由左往右，依序為：C-130H運輸機、E-2K預警機及P-3C反潛機。（圖：軍聞社提供）空軍第六聯隊舉辦「屏東基地體驗營」，學員們與基地三型軍機合影。後方軍機由左往右，依序為：C-130H運輸機、E-2K預警機及P-3C反潛機。（圖：軍聞社提供）

活動首站，是由空軍六聯隊聯隊長楊炳申少將於機坪熱烈歡迎學員到來，並與C-130H運輸機、E-2K預警機及P-3C反潛機等機種合影留念；隨後，分別由不同機型飛行教官進行專業導覽介紹，使學員們了解三型機的性能諸元。

根據軍聞社報導指出，學員們分組進行模擬機操作，與飛行裝具試著體驗。在教官細心的引導下，學員嘗試操作C-130模擬機，感受運輸機巡航及降落的飛行實境。此外，週檢中隊也安排任務介紹，實地見證官兵進行飛機修護、保養作業，體會地勤「修護品質就是飛行安全」的專業堅持。

學員在教官引導下操作C-130模擬機。（圖：軍聞社提供）學員在教官引導下操作C-130模擬機。（圖：軍聞社提供）

同日下午，學員首先抵達空軍憲兵第六中隊，參觀官兵生活訓練設施，感受衛戍基地的堅實戰力。在設施中隊進行「化生放核」課程後，轉由教官導覽介紹Striker消防車、體驗穿著消防衣，感受官兵執勤時的專業裝備與負重，對空軍基地多元任務與後勤支援能量留下深刻印象。

活動的重頭戲就是「C-130H運輸機飛行體驗」。在教官與機組人員的引導下，學員們登上後艙，隨著發動機聲響震徹雲際，眾人親身感受戰術飛行與空軍空中運輸的震撼，興奮之情溢於言表，將活動氣氛帶至最高潮。

空軍第六聯隊表示，期盼透過「寓教於樂」的戰鬥營活動，將國防教育向下扎根，讓學員在了解國軍現代化戰力的同時，也能深植愛國意識，為國防建設注入新的活水。

學員在隊輔協助下，體驗試著飛行服。（圖：軍聞社提供）學員在隊輔協助下，體驗試著飛行服。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中