海軍雷達站為什麼設在3020公尺高山上？ 18處站台有如「神鷹之眼」

賴清德總統今日登上標高3020公尺的海軍小雪山雷達站，並親簽感謝雷達站官士兵以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家，保護人民生命財產安全。（圖：擷取自總統府網站影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今日登上標高3020公尺的海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家，保護人民生命財產安全。

海軍小雪山雷達站的位置高度，比空軍樂山長程預警雷達站的2620公尺標高還要高，位於雪山西稜，是全國軍海拔最高的駐地。軍方人士今天指出，海軍雷達站多半要站在標高較高的偏遠山上，這是由於雷達波直線傳播受限於地球曲率，海軍高山雷達站可憑藉其地理高度，俯瞰近200公里外的海平線，是監控台海船艦動態、彌補低空偵蒐死角的關鍵戰略節點。

海軍小雪山雷達站的位置高度為3020公尺，比空軍樂山長程預警雷達站的2620公尺標高還要高，位於雪山西稜，是全國軍海拔最高的駐地。（總統府提供）

軍政人士今天指出，目前海洋監偵指揮部於全台共設有18處雷達站及1處指揮中心，依據偵蒐範圍與戰略任務區分為：

一丶遠程雷達站（4 處）：負責廣域早期預警。

二丶中程雷達站（11 處）：綿密覆蓋鄰近海域。

三丶近程雷達站（3 處）：精準監控沿岸與港口動態。

四丶指揮中心：設於淡水本部，負責情資統合與指揮。 這些站台與艦載雷達形成互補，構建出完整的「聯合情監偵網」，確保台海每一吋海域皆在掌控之中。

軍政人士說，為因應防衛作戰需求，國防部已規劃於115年7月，將海偵部改隸屬新成立的「濱海作戰指揮部」。未來將進一步整合海偵部的監偵能力、海鋒大隊的制海飛彈，以及飛彈快艇部隊，實現「偵、巡、打」一體化的作戰效能，建構更具韌性的濱海防衛體系。

