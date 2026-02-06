中國在新加坡航空展上大秀肌肉 殲-10上演飛行秀

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透6日報導，北京當局致力擴大在東南亞地區的影響力之際，中國利用本週舉行的新加坡航空展大秀軍事與航空實力，成功吸引區域各國參展代表的關注。

從精準捉拿委內瑞拉前馬杜羅（Nicolas Maduro）到目前在伊朗附近集結大軍，美軍日前已展現強大實力；但川普總統對盟國的批評以及加徵關稅，卻為中國創造可趁之機。

儘管中製戰鬥機與商用客機距離廣獲國際市場採用還早得很，然其製造商在今年的新加坡航空展上顯然更果斷自信，曝光度也為之大增。

中國官媒：空中加油直飛新加坡

例如，中國人民解放軍空軍飛行表演隊首度展示「殲-10」戰鬥機，就廣受矚目。「殲-10」的外銷版「殲-10CE」在2025年曾被巴基斯坦用以擊落印度空軍的法國飆風戰機（Rafale），就此聲名大噪。中國官媒還說，解放軍空軍飛行表演利用空中加油，直飛新加坡。

英國皇家航空學會（Royal Aeronautical Society）會刊《航空航天》（Aerospace ）總編輯羅賓森（Tim Robinson）說，中方此舉傳達出的訊息是：我們的軍力投射日益茁壯；空中加油是讓空軍得以現代化的關鍵因素之一，過去曾被說是共軍的一大弱點。

在新加坡航空展會場內，多家中國國企佔據重要位置，展示鮮為人知、2024年才首度在中國國內亮相的「殲35A」匿蹤戰機的1:2模型。

儘管參展中企未展示任何技術數據，全球軍火市場觀察家認為，北京對亞洲買家傳達的訊息顯而易見。羅賓森說，中方的意思顯然是，「你們要是買不起或被禁買美製的F-35，我們有替代方案。」

國防業界觀察家向來審慎看待軍火貿易的驟然變化，但同意川普政府日趨孤立與東南亞國家對美國安全承諾漸感不安此一背景，已反映於軍火供應鏈上的新權力政治與多樣化。

但專家並不認為買不了美國軍火，就只能買中國貨。中國國防專家白廣原（Bradley Perrett）就說，中國軍火商可能認為，其他國家若沒信心能買到美國軍火，中國就有機會取而代之；「但大多數美國的軍火客戶若想從他處尋找產品，會考慮歐洲、南韓與日本的軍火。」

