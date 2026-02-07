助台打造「台灣之盾」！美擬增售我一個愛國者飛彈營 導入IBCS系統

美國計畫對台出售一項規模高達200億美元（約新台幣6,318億元）的大型軍事方案，其中最受矚目的核心項目，即是增售一個營規模的「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」。（取自美軍DVIDS）。

〔記者羅添斌／台北報導〕根據英國《金融時報》（Financial Times）今（7）日報導，台美軍事合作將迎來另一階段的高峰。美國計畫對台出售一項規模高達200億美元（約新台幣6,318億元）的大型軍事方案，其中最受矚目的核心項目，即是增售一個營規模的「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」，並同步引進新式LTAMDS雷達，以及美軍現役最先進的「IBCS整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」。此舉被視為賴清德政府構建「台灣之盾」（T-Dome）主動防禦計畫的最關鍵拼圖。

我國空軍現役擁有3個愛國者飛彈營（共9個連）。若此次軍售案正式定案，且1.25兆元軍購特別預算獲得立院通過，屆時台灣將增編第4個愛國者飛彈營，飛彈營下轄3個飛彈連，預計部署於花東地區，彌補東台灣防空能量的缺口。

以一個飛彈營配備24具發射架計算，若全數裝載最新型的 PAC-3 MSE（增程型） 飛彈，該營單次待發彈量將高達 288枚。若是加上備射彈與庫存彈，估計一個營的飛彈需求，總數約在450至500枚左右。

新的愛國者飛彈營，要搭配部署LTAMDS雷達。（取自RTX官網）

軍政人士今天指出，若是美方此次正式宣佈新一波對軍售，那麼軍售案的另一大重點在於 IBCS系統（Integrated Battle Command System）。這是目前全球最頂尖的防空指管軟體，台灣將成為繼波蘭、丹麥之後，少數獲得此項技術的美國盟邦。

他表示，IBCS的引進對「台灣之盾」具有三大戰略意義：

一丶打破系統隔閡： 整合現有9個愛國者連及國產天弓三型飛彈系統，使各單位雷達資訊互通。

二丶任一傳感器引導任一攔截器： 未來可由長程預警雷達偵測目標，直接指揮部署在最前線的愛國者或天弓飛彈進行攔截，大幅縮短反應時間。

三丶提升反干擾能力： 透過網狀化指揮鏈，避免單一雷達遭擊毀後導致整個飛彈營失效。

他表示，我國增購一個營的愛國者飛彈，這不只是數量的增加，透過IBCS系統的串聯，台灣的防空系統將從「點對點」的防禦升級為「全域聯網」的防衛體系，正式構築起堅不可摧的「台灣之盾」。

IBCS的開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

美軍在2024年開始換裝「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）示意圖。（取自諾斯洛普．格魯曼官方Linkedin）

