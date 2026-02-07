時機敏感！ 曾運飛彈援委內瑞拉 俄「軍火專機」密抵古巴

俄羅斯一架 Il-76 重型運輸機近日密抵古巴，引發關注。圖為同型機於2024年11月在中國珠海航展展示的檔案照，非本次執行任務的當事飛機。（彭博檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕正值美國對古巴實施制裁、加勒比海局勢升溫之際，一架隸屬於俄羅斯的重型運輸機近日悄悄降落在古巴空軍基地。引發情報界高度關注的是，這架飛機正是去年曾負責運送防空系統至委內瑞拉的同一架軍機，其飛行路徑與當時幾乎如出一轍。

軍事新聞網站《Defense News》報導，根據飛行紀錄，這架註冊編號 RA-78765 的伊留申-76（Il-76）運輸機，日從俄羅斯聖彼得堡起飛，經停多個非洲國家後，於當地時間2日晚間降落在古巴聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯空軍基地（San Antonio de los Baños Air Base）。這條飛行路線，與它在2025年10月飛往委內瑞拉首都卡拉卡斯的任務路徑驚人相似。

這架飛機隸屬於俄國「阿維亞孔·齊托透過蘭斯航空」（Aviacon Zitotrans）。該公司因長期協助俄羅斯運送火箭、彈頭與直升機零件至世界各地，已被美國財政部列入制裁名單，被視為俄國國營軍火商的御用運輸隊。雖然目前尚不清楚這趟古巴行載運了什麼，但一架 Il-76 可載運50噸貨物，在美古關係急凍的當下，引發外界對俄方可能再次進行軍事運輸的揣測。

曾在委內瑞拉運送防空飛彈

報導指出，這架飛機「前科累累」。去年10月，它曾在美軍介入委內瑞拉局勢前夕飛抵卡拉卡斯，交付了「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）短程防空系統與「山毛櫸-M2E」（Buk-M2E）中程防空系統。然而，報導也點出殘酷現實：這些俄製防空網在後來的美軍行動中並未發揮預期效用，專家認為可能是委軍操作不當或準備不足所致。

這趟飛行任務發生在敏感時刻。川普政府剛於1月底宣布古巴為「國家緊急狀態」並實施制裁；而俄羅斯與古巴則甫於今年3月簽署新的軍事合作協議，確立了雙方在軍事行動與裝備供應上的法律框架。這架「老面孔」運輸機的到來，被視為莫斯科在拉丁美洲維持軍事存在的重要訊號。

