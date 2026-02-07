PAC-3 MSE飛彈強在哪裡？為什麼各國都爭相採購這型飛彈

PAC-3 MSE攔截敵方彈道飛彈的作戰效益相當優異，這是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕英國《金融時報》（Financial Times）今日報導，美國計畫對台出售一項規模高達200億美元（約新台幣6,318億元）的大型軍事方案，包括增售一個營規模的「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」。PAC-3 MSE飛彈相當優異，在「攔截彈道飛彈」的作戰成效極高，這也是各國爭相向美國提出採購案丶強化反飛彈防衛戰力的關鍵原因。

我國空軍目前裝備的愛國者三型飛彈，包含早期的 PAC-3 CRI（Cost Reduction Initiative）以及最新進的 PAC-3 MSE（Missile Segment Enhancement）。雖然兩者都屬於愛國者三型系列，並採用「碰撞擊殺」（Hit-to-Kill）技術，但 MSE 版本在射程、靈敏度與攔截能力上有顯著的提升。

PAC-3 MSE飛彈的射高可達45至60公里，高於既有PAC-3 CRI的24公里，且飛行速度超過5馬赫，優於PAC-3 CRI的4馬赫，使其能在更高空域更即時地攔截包括中共「東風」系列彈道飛彈和巡弋飛彈在內的來犯目標。PAC-3 MSE的這些優異性能，讓台灣對中共彈道飛彈的防禦網從原有的「點防禦」提升至更具彈性的「區域層級防禦」。

美軍工大廠洛克希德馬丁公司，在2025年的3月宣佈，該公司2024年交付超過500枚愛國者三型增程型PAC-3 MSE防空飛彈，創下年產量新紀錄。（圖片取自洛克希德馬丁）

由於PAC-3 MSE飛彈在攔截彈道飛彈上，具有強大的作戰效益，這也是各國近年來爭相向美國提出採購案的關鍵。以美國自身為例，美國陸軍去年9月宣布，已與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）簽署了一份創紀錄的98億美元（約新台幣3000億元）「多年期」合約，將採購近2000枚最新型的「愛國者先進能力-3增程型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈。

此外，美國國防安全合作署（DSCA）於今年1月30日公布，國務院已批准向沙烏地阿拉伯出售 PAC-3 MSE 飛彈。該案總價值估計達90億美元（約新台幣 2,800 億元），包含多達 730 枚 PAC-3 MSE 飛彈、發射車改裝套件及相關後勤支援。此項採購旨在強化沙國應對區域內（特別是來自伊朗及其代理人）彈道飛彈與無人機攻擊的防禦能力。

為了因應各國訂單的需求，洛馬也擴展PAC-3系列飛彈的產能。該公司目前每年約生產550枚PAC-3 MSE，在2025年交付已超過600枚。洛馬高層雷諾茲（Jason Reynolds）更透露，公司正努力在2027年將年產量提升至750枚以上，未來甚至可能達到年產千枚的水準。

目前各國使用中丶換裝中或是向美國提交採購PAC-3 MSE的國家包括：

一丶亞洲： 中華民國、日本、韓國。

二丶歐洲： 德國、荷蘭、瑞典、波蘭、羅馬尼亞、瑞士。

三丶中東： 阿拉伯聯合大公國（UAE）、卡達、以及最新獲准的沙烏地阿拉伯。

戰區： 烏克蘭目前也已投入 PAC-3 MSE 於實戰，應對俄羅斯的彈道飛彈威脅。

