美國兩波對台軍售將達9400餘億元 再次打臉黃國昌說法

民眾黨主席黃國昌（右二）自美返國後表示，行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購，慘遭行政院丶國防部駁斥。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴政府提出金額達到1.25兆元的軍購特別預算，有相當高比例是對美軍購，但民眾黨主席黃國昌在今年一月訪美返台後，卻指「行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購」，黃國昌的說法當時已遭行政院及國防部駁斥，隨著美國在2025年底宣佈對台5項關鍵軍售之後，外媒報導美方即將宣佈對第二波對台4項軍售，這兩波的軍售總額預估將達到300億美元（約合台幣約9477億），而且都會列入1.25兆元特別預算目，形同再次打臉黃國昌的說法。



賴清德總統是於2025年11月26日在總統府召開記者會，正式宣布將編列為期8年（2026年至 2033年）、總額達新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。採購項目包含防空、反彈道、反裝甲飛彈等7大類武器裝備，包括打造名為「台灣之盾」（T-Dome）的多層次防空防禦體系，包括高、中、低空防禦，並納入AI技術提升偵測與決策能力。軍購主要透過對美軍購及國內採購等兩大管道籌獲。

美國國防安全合作局（DSCA）於2025年12月宣布了8項軍事裝備銷售案，總金額約為 111億美元。其中列入1.25兆元預算項目的有5案，包含： HIMARS 海馬士系統（82 套）、M109A7 自走砲（60 門）、Altius 巡飛彈（無人機）及「拖式飛彈續購」、海軍「標槍飛彈續購」，合計約100億美元（約合3159億台幣）。

國防部副部長徐斯儉（右二）強調，僅3000多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆預算裡面，僅3000億左右是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。（資料照，記者陳鈺馥攝）

但是沒想到民眾黨前立委黃國昌在今年一月訪美返台後，卻指「行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購」，他當時還稱：美國國務院去年公布5項目後，隔天就有美國軍火商透過媒體放話稱「各個主要黨派的領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的軍售項目。」但看到報導後，他完全無法接受，「胡說八道，他到今天都沒聽到相關說明，也沒被通知，更沒收到軍售項目說明，但同樣的軍火商將於下周率團抵台搶食這1.25兆大餅，台灣人民看在眼中的感受什麼？」

黃國昌當時表示，民眾黨與很多民眾的心聲是，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨第一次知道這消息，跟國人一樣是從總統賴清德投書美國媒體，但不知道要買什麼東西；直到美國國務院去年12月17日透過正式聲明，公開會納入1.25兆的5項軍購案，這5項金額加總約為3千億元。

對於黃國昌所稱「行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購」，行政院及國防部均提出說明予以駁斥，這段期間甚至連美國在台協會都看不下去，主動跳出來說明。

外媒報導美國計畫近期對台出售一項規模高達200億美元（約新台幣6,318億元）的大型軍事方案，其中最受矚目的核心項目，即是增售一個營規模的「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」。（取自美軍DVIDS）。

國防部部長徐斯儉在今年1月15日的行政院會後記者會中指出，外界所稱僅3000多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆預算裡面，3000億是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。

根據英國《金融時報》（Financial Times）今（7）日報導，美國計畫近期對台出售一項規模高達200億美元（約新台幣6318億元）的大型軍事方案，四項武器裝備包括增售一個營規模的「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」，及增售台灣更多的NASAMS國家飛彈防空系統。軍方人士說，這四項均會納入1.25兆元特別預算項目之內。

這也代表著，美方這兩波的對台軍售案，會列入1.25兆元軍購特別預算的金額，合計將達到300億美元（約合台幣約9477億），佔1.25兆元的 75.8%，已達四分之三以上，與在野黨所說的剛好相反。

