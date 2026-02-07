國防部藝工隊正妹軍官大跳撒嬌舞！40萬點閱 網友暴動求IG

正妹尉官大跳時下最流行的「撒嬌舞」。（取自國防部藝工隊粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕國防部藝工隊近日在臉書發文，分享在主持活動當下，遇到「令人傻眼狀況」時主持人的內心反應，點進文中附上的影片，卻見兩名正妹尉級軍官大跳時下最流行的「撒嬌舞」。影片PO出後引發熱議，還有網友敲碗「求IG」。

國防部藝工隊昨日粉專發文PO出「主持人小劇場」短片，曝光主持人在主持時遇到突發狀況的內心反應。影片中，兩名外型亮麗的上尉、中尉，模擬在演出前5分鐘，流程還沒確定時內心的崩潰小劇場，隨著音樂一下，兩人跳起時下在影音平台及韓國綜藝節目上非常火紅的「撒嬌舞」。

影片曝光後引發熱議，已有近40萬人次點閱，不少網友予以正面肯定，還有人直接「求IG」。但也有部分網友批評：「穿軍服這樣合適嗎？」、「穿軍服要有軍人樣，不要把自己當啦啦隊」、「討罵嗎？」

不過，馬上有網友反對，留言表示：「勸你們少管閒事」、「藝工隊加油，別理會無知酸民」、「真的是一堆鍵盤酸民，後面牆上都掛藝工隊了」、「兩位學妹很可愛呀！與時俱進，別再食古不化了」。

