梅復興：增售台灣愛三飛彈案 已完成美國國會層級審查 箭在弦上

軍事專家梅復興指出，依美方人士日前說法，愛國者三型的軍售案已於1月中下旬完成了美國國會的層級審查 （tiered review）。這表示，該項 （批） 軍售案隨時都可正式通知國會，已是箭在弦上了。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕「金融時報」今天報導指出，美國政府近期將再批准對台灣出售約200億美元的4項軍售，軍事專家梅復興今天指出，川普政府將宣布的軍售案包括我空軍已規劃數年添購的一個愛國者三型防空/反飛彈系統營 （包括LATAMDS雷達，IBCS整合式戰鬥指揮系統以及PAC-3 MSE飛彈等新規格） 等案，愛國者三型的軍售案已於1月中下旬完成了美國國會的層級審查 （tiered review）。這表示，該項軍售案隨時都可正式通知國會，已是箭在弦上了。

長期觀察美台軍售丶事事交流合作的「台海安全研析中心」主任梅復興指出，事實上，早在上次 （2025年12月17日） 的八項軍售案 （價值約110億美元） 宣布後，華府政策圈內人士就已透露，台灣政府所提出的約400億美元 （1.25兆台幣） 特別預算中僅有約250億美元是美國軍售，而該批八項軍售案也不是全部金額都屬於特別預算範疇。

這意味著，仍待公告的數項軍售案金額絕對會超過140億美元；但他表示，不一定所有的軍售案都會包納在特別預算的額度下。

梅復興表示，川普政府將宣布的軍售案，包括我空軍已規劃數年添購的一個愛國者三型防空/反飛彈系統營 （包括LATAMDS雷達，IBCS整合式戰鬥指揮系統以及PAC-3 MSE飛彈等新規格） 。此外，還有NASAMS國家防空飛彈系統等另外數案。圖為NASAMS防空系統。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）

梅復興表示，誠如「金融時報」所言，川普政府將宣布的軍售案包括我空軍已規劃數年添購的一個愛國者三型防空/反飛彈系統營 （包括LATAMDS雷達，IBCS整合式戰鬥指揮系統以及PAC-3 MSE飛彈等新規格） 。此外，還有NASAMS國家防空飛彈系統等另外數案。

他引述美方人士日前說法表示，至少愛國者三型的軍售案已於1月中下旬完成了美國國會的層級審查 （tiered review）。這表示，該項 （批） 軍售案隨時都可正式通知國會，已是箭在弦上了。

至於美國政府何時才會宣布這批軍售，梅復興說，端視川普跟北京的近期博弈策略而定。雖然中共官方聲稱習近平日前與川普通電話時曾強調「美方務必慎重處理對台軍售問題」，但川普幾乎沒有可能因北京威脅破局其訪中之行而取消這些後續軍售案。

梅復興認為，當然，就像他第一任期時處理對台灣出售F-16 Block 70 戰機案一樣，川普可能考慮等重要外交訪問結束後再找合適時機宣布軍售。但很難想像習近平目前能祭出比2019年時更有利的條件來槓桿川普。事實上，唯一可能緩和美國對台灣安全協助力道的做法，就是中共顯著降低其對台海的軍事威脅；然而，那恐怕正是當前的習近平政權在政治上最難以同意的妥協。

