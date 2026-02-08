對美軍購「大年」到！ 14套火山布雷系統、18套第二批海馬士將交運

我國對美採購的14套M136火山布雷系統，將在今年獲得。（取自美國陸軍網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續對美軍購加強戰力，根據國防部今年度預算書及公開資訊，國軍今年將迎來對美採購裝備的接裝「大年」，不僅14套火山布雷系統交付在即，第二批18套「海馬士」多管火箭系統也將在今年第四季以前交付。此外，包括陸射魚叉反艦飛彈、2架MQ-9B無人機、3套MS-110偵照莢艙等，也都將在今年陸續交付我國，為新一代防衛戰力奠基。

根據國防部公開預算書，第二批海馬士多管火箭對美軍購案，內容包括18套發射系統、20枚射程達300公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS），以及864枚射程約70公尺的精準火箭彈，將可進一步提升陸軍砲兵的遠程打擊與跨區增援火力。

國軍第二批海馬士多管火箭系統將在今年第四季獲得。（資料照）

M136火山（Volcano）陸上機動布雷系統是由車輛、發射器與地雷筒組成，能在短短的4到12分鐘內，在長1100公尺、寬120公尺的範圍內佈設960枚地雷，不僅高度自動化，還可以設定4小時、48小時或15天的地雷自毀功能，兼顧作戰成效並避免傷及無辜。值得注意的是，我國採購的火山布雷系統，使用的是反戰甲車輛地雷，而非人員殺傷雷。

除了上述武器外，陸軍最後一批28輛的M1A2T戰車將在今年第一季以前抵台，將供海軍使用的100套陸射魚叉飛彈系統，發射車也陸續交付；空軍用於高空偵察任務的4架MQ-9B無人機，其中2架將在今年獲得。

另外，空軍對美採購66架F-16V block70戰機，雖然採購進程略有延遲，但將在今年起陸續抵台。供F-16戰機使用的3具MS-110偵照莢艙，也會在今年籌獲。

