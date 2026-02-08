艦艏「小牙籤」真的掰了！海軍康定級承德艦升級完畢 戰力大幅躍升

康定級巡防艦承德艦去年7月亮相時的畫面。（資料照，擷取自高雄第二港口直播影片；記者涂鉅旻製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍正進行6艘康定級巡防艦性能提升計畫，首艘進廠升級的「承德艦」準備返回作戰序列。據證實，海軍3日在高雄低調舉行承德艦升級後的成軍典禮，代表該艦已經完成旋轉式主動相位陣列雷達、「華陽」垂直發射系統的升級，不再使用被詬病的「小牙籤」海欉樹防空飛彈，大幅提升防空作戰能量。

海軍正全力推進「康定級巡防艦性能提升案」，全案共斥資431億餘元，將執行至2030年為止，計畫將6艘康定級巡防艦，首艘進行升級的承德艦（舷號1208）去年已大致完工，主要差異在於艦艏B砲位的海欉樹防空飛彈，換成32單元的「華陽」垂直發射系統，可裝填32枚「海劍二」防空飛彈，同時換裝貝宜的Type 997旋轉式相位陣列雷達，Thales CAPTAS-1聲納等先進裝備。

據證實，承德艦經過施工與測試後，海軍3日低調地在高雄舉行成軍典禮，後續將重返海軍作戰序列，繼續擔負台海防衛作戰任務，後續5艘艦艇將採一年1艘至2艘的排程進廠升級。

請繼續往下閱讀...

康定級艦換裝防空飛彈是戰力提升最「有感」的部分，該級艦原本只能搭載4枚「海欉樹」防空飛彈，射程僅6至9公里，且備彈數僅8枚。海劍二防空飛彈射程達30公里，且採垂直發射方式，可同時接戰從多方襲來的敵軍飛彈威脅。值得一提的是，承德艦是海軍首艘採用垂直發射系統的水面艦，象徵海軍戰力正式走向嶄新的階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法