老兵「颱風」戰機飛破百萬小時 擬升級「電子大腦」撐到2060年

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）全球飛行時數近期突破100萬小時。面對這款服役已逾30年的主力機種，製造商並未打算讓其退場，反而坦承現有航電與運算能力已逼近極限，正規劃對其「電子大腦」（航電與任務電腦）進行大幅升級，目標是讓這款四代半戰機持續服役到2060年。

據知名航空網站《The Aviationist》報導，製造商歐洲戰鬥機公司（Eurofighter Jagdflugzeug GmbH）於1月29日宣布了這項紀錄。首架「颱風」原型機於1994年首飛，截至2026年初，全球已有9個國家、共610架現役戰機，部署於38個中隊。歐戰執行長塔馬里特－德根哈特（Jorge Tamarit-Degenhardt）指出，這100萬小時的紀錄證明了該機種的高可靠性，並宣稱目前約80%的歐洲核心國家空軍任務都由「颱風」戰機執行。

然而，隨著戰場環境高度聯網化，這款老戰機也面臨了運算瓶頸。歐戰官員坦承，目前的航電系統與硬體運算能力「已達極限」（reaching the limit），若不進行升級，將難以應付未來的任務需求。

為此，原廠提出了一項新的升級願景：不再只是分批次（Block）的小幅升級，而是要徹底重塑其電子架構。這項被稱為「長期演進」（LTE）計畫的目標，是換裝全新的任務電腦與運算核心，大幅提升資料處理能力，解決算力不足的問題，為未來導入更先進的作戰系統預留空間。

定位轉型：六代機的關鍵「橋樑」

報導指出，未來的「颱風」戰機將轉型為感測與指揮體系中的「連接節點」。透過升級，它將能與歐洲正在研發的第六代戰機（如FCAS與GCAP計畫）以及無人僚機進行協作，扮演連結傳統空戰與未來空戰體系的關鍵「過渡平台」。

雖然目前四大核心國（英、德、義、西）尚未正式撥款資助這項大規模升級，但歐戰執行長強調：「今天交付的戰機，將會一直飛到2060年代。」這意味著這款歐洲名機的故事，還遠遠沒有結束。

