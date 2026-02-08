恐怖鬼來電！陌生電話播出「自己聲音」 前線德軍遭心理戰鎖定

外媒披露，前線士兵在演訓期間面臨嚴峻的混合戰威脅，甚至接獲播放「自己聲音」的騷擾電話。圖為駐立陶宛德軍參與「大四駕馬車2024（Grand Quadriga 2024）」聯合演習。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕這不是鬼片，而是發生在北約前線的真實遭遇。駐紮立陶宛的德軍士兵接到一通陌生來電，話筒彼端播放的，竟是他「幾個小時前的對話錄音」。這段經歷揭示了歐洲前線正面臨的「混合戰（hybrid warfare）」新常態，威脅不再只針對軍事設施，更直接鎖定個人的心理防線。

德國作家克雷布斯（Joshua Krebs）在著作《聯邦國防軍內幕》（Inside Bundeswehr）中，記錄了這段被他形容為「毛骨悚然（uncanny）」的經歷。據《Euronews》報導，該名士兵在毫無防備下被錄音並遭回放。克雷布斯指出，這種針對個人的監控手段具有強烈的威懾性質（intimidating surveillance），讓前線人員感受到無所不在的心理壓力。

無人機窺視箭3防空系統

除心理干擾外，實體監控也頻繁出現。報導指出，德軍在立陶宛進行演習時，無人機涉嫌被用於窺探敏感防禦裝備，包括德國部署的「箭-3（Arrow 3）」防空系統及第45戰車旅的動向。去年在「鐵狼（Iron Wolf）」演習期間，鄰近的白俄羅斯空域也曾偵測到俄羅斯偵察機活動。

混合戰樣態亦包括邊境騷擾。愛沙尼亞邊境去年曾出現一群穿著軍服但「無任何徽章」的武裝人員，令人聯想到2014年克里米亞危機前夕的「小綠人」。雖然這群人未進一步入侵，但專家分析，此舉主要被視為一種「心理戰術（psychological tactic）」，旨在展現存在感並製造不安，而非立即的軍事威脅。

針對俄羅斯戰機於2025年10月短暫入侵立陶宛領空約18秒一事，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，波羅的海地區感受到的俄羅斯威脅比歐洲其他地方更為劇烈。德國目前正與西班牙、英國共同執行波羅的海空域警備任務，應對這些遊走在法律邊緣的空中挑釁。

