共軍具「無預警」發動能力 前上將蒲澤春：應打造低成本防護網反制

台北政經學院基金會和平與安全中心發表《「正義使命」與「絕對決心」：從加勒比海到台海》報告，計畫主持人閻鐵麟（右起）、台北政經學院基金會執行長蒲澤春、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前國防部情次室情研中心上校副主任孫秉中。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）近日舉行媒體座談會，發布《「正義使命」與「絕對決心」：從加勒比海到台海》報告，由董事長黃煌雄主持，執行長蒲澤春，以及前情次室情研中心副主任孫秉中上校等人與談。針對共軍演習常態化，蒲澤春示警，共軍已具備「無預警」發動能力，國軍必須揚棄過往依賴長預警時間的舊思維。

台北政經學院基金會和平與安全中心執行長、退役海軍二級上將、前國防部副部長蒲澤春。（記者方賓照攝）

美軍演示「三非作戰」 展現全領域制權

台北政經學院基金會董事長、前立委黃煌雄。（記者方賓照攝）

針對美軍日前在委內瑞拉執行的「絕對決心」行動，報告給予高度評價。共同主筆的前國防部情研中心副主任孫秉中上校在會中分析，美軍此役完美演示了「非對稱、非線性、非接觸」的「三非作戰」模式。

請繼續往下閱讀...

前國防部參謀本部情次室情研中心上校副主任孫秉中。（記者方賓照攝）

孫秉中指出，美軍透過電磁壓制、無人機蜂群與精準斬首，在委國軍隊尚未察覺前即癱瘓其防禦體系。報告評估，這種奪取「綜合制權」的能力，將是共軍未來極力仿效的作戰標準，值得台灣高度警惕。

台北政經學院基金會和平與安全中心計畫主持人閻鐵麟。（記者方賓照攝）

共軍「平戰結合」 國軍需強化即時應變

對比共軍「正義使命-2025」演習，前國防部副部長、海軍上將蒲澤春點出關鍵戰略轉變。他分析，共軍此次演習事前徵候極不明顯，顯示其「平戰結合」能力大幅提升，不需大規模集結即可隨時發布演習並執行「實戰化測評」。蒲強調，這意味著國軍過去習慣的「平戰轉換」時間已不復存在，未來必須具備全天候、即時反應的戰備能力。

專家：用天價飛彈攔廉價火箭 不符成本效益

針對共軍大量列裝PHL-191遠程箱型火箭，射程覆蓋台灣全島，與會軍事專家在報告中詳細分析了「成本不對稱」的風險。專家指出，遠程火箭造價低廉且具精準打擊能力，若國軍僅依賴昂貴的愛國者或天弓飛彈進行攔截，在成本效益上將居於絕對劣勢，恐落入共軍的消耗戰陷阱。

對此，蒲澤春在回應媒體時也坦言，飛彈與火箭的價錢「差很多」，且攔截面積有限、處於被動。報告則進一步建議，國防部在建構新型防空系統（如「台灣之盾」）時，應導入不對稱思維，優先發展或採購「低成本、高效率」的攔截手段，專門應對大量火箭攻擊，才能有效強化台灣整體的防空韌性。

慎防24浬法律戰 鞏固海疆執法權

此外，針對共軍近期頻繁侵擾我周邊海域，報告中也提醒法律戰風險。國軍目前依據《兩岸人民關係條例》堅守24浬限制水域，但共軍卻常引用國際法中「鄰接區可自由航行」的概念，刻意製造法律落差並進行常態侵擾。專家建議政府應及早研擬對策，鞏固我方執法的法理基礎，避免共軍藉此製造灰色地帶衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法