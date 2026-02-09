只有1.2公斤！ 俄軍實測「口袋防空」宣稱能攔無人機

俄軍發布「赫密斯」微型防空系統測試畫面，圖中可見士兵採跪姿發射，飛出的彈體帶有橘色大型穩定尾翼，外型與傳統防空飛彈截然不同，印證其為榴彈改裝的說法。（取自NPO Kaysant）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對烏克蘭戰場上密密麻麻的無人機威脅，傳統防空飛彈不僅成本過高，且在高度透明的戰場環境下生存性備受考驗。俄羅斯近日宣布，已將一款代號為「赫密斯」（Hermes）的極輕型防空裝置送往戰區測試。這款武器雖被俄方歸類為「便攜式防空系統」（MANPADS），但全重號稱僅約1.2公斤，比一台筆記型電腦還輕，試圖讓步兵也能隨身攜帶「防空傘」，不過其實際效能仍受外界質疑。

值得注意的是，這款袖珍裝置與俄軍著名的「赫密斯」重型飛彈完全不同，是典型的「撞名」烏龍。烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》引述俄官媒《塔斯社》（TASS）消息指出，這款產品是由俄國專攻電子戰與反無人機系統的廠商「凱桑特科研生產聯合體」（NPO Kaysant）所研發，儘管掛著MANPADS的招牌，其本質更接近一枚「長了眼睛」的槍榴彈。

公開數據顯示，微型「赫密斯」使用常見的VOG-25 40mm榴彈作為彈頭，內建特殊的「機器視覺」鏡頭。俄方聲稱，它不依賴容易被干擾的無線電訊號，而是靠鏡頭自己「看」到目標並撞上去。然而，軍事分析警告，用威力有限的榴彈去對付高速無人機，命中率與破壞力恐怕不如俄方宣傳得那麼美好。

根據研發單位說法，為了因應無人機蜂群攻擊，發射器的載彈量已從3枚增加至5枚。不過，其有效鎖定範圍僅約500公尺，這意味著它無法像傳統MANPADS（如刺針飛彈）那樣保護大片區域，只能作為步兵在最後關頭保命的短程武器。此外，俄方宣稱的「1.2 公斤」重量，目前尚不明確是指單枚彈藥還是整套裝備，若含發射器僅此重量，其耐用度也成問題。

效能未經第三方驗證

儘管俄方聲稱將在戰場上驗證其「真實特性」，但目前相關數據尚未獲得任何第三方獨立驗證。分析認為，這種將防空能力下放到「單兵口袋」的概念雖然創新，但必須證明真的打得到無人機，才具備實質意義。俄方強調，在完成所有測試前，不會進行大規模量產。

