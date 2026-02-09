沒給飛彈卻更可怕！英專家揭中國「暗助」俄羅斯：支撐6成戰爭運作

英國專家揭露，俄羅斯雖未獲直接軍援，但靠著中國「暗中輸血」才得以維持6成戰爭運作，雙方地位已出現結構性逆轉。圖為中國國家主席習近平（左）2025年5月8日會晤俄國總統普廷（右）。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵即將屆滿4年，俄羅斯為何沒被制裁拖垮？英國國會聽證會揭露了關鍵原因，直指中國雖然沒有直接提供戰車、飛彈，但透過經濟輸血與供應鏈支援，實際上可能支撐了俄羅斯約60%的「戰爭運作」。專家警告，北京的戰略目標或許不是要俄國大勝，而是要讓戰爭繼續下去，藉此「牽制美國注意力」。

據英國專業軍事媒體《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，英國國會國防委員會本週針對「未來戰爭」舉行聽證會。智庫「政策交流」（Policy Exchange）資深研究員、退役空軍少將史特林格（Edward Stringer）在會中引述開源情報指出，中國對俄羅斯的支援遠超外交層次。

史特林格在聽證會上引述開源情報指出：「俄羅斯約60%的戰爭運作（war effort），實際上是由中國在暗中提供支撐（covertly bankrolled）。」他形容，這並非直接運送印有五星旗的武器，而是透過購買能源、提供關鍵零組件與資金。他直言，若沒有中國的資金與供應鏈協助，俄羅斯恐難以維持戰事。

聽證會也揭露了中俄關係的結構性變化。過去是中國仿製俄羅斯武器，現在情況完全反過來。史特林格指出：「最新一代的中國軍艦與戰機都是自主研發，技術優勢現在換到了中國這邊。」

人工智慧公司 Cassi 執行長迪爾（Keith Dear）進一步分析，戰爭加速了俄羅斯的結構性衰弱。隨著技術人才外流、教育體系崩壞，莫斯科在科技與經濟上將越來越依賴北京，這讓俄羅斯在雙邊關係中處於「從屬地位」，這對中國具有極大的戰略利益。

戰略盤算：牽制美國、避免升級

至於中國為何不直接軍援卻要維持戰爭？聖安德魯斯大學國際關係教授史特羅恩（Hew Strachan）分析，北京並不想引發大戰，其核心利益在於「防止衝突升級，但也不讓戰爭結束」。

史特羅恩指出：「讓戰爭繼續打下去，俄羅斯對中國的依賴就會加深，同時還能讓西方國家，特別是美國，分心。」這形成了一個由俄羅斯、中國與伊朗組成的地緣板塊，利用地理優勢對歐亞大陸施加巨大槓桿，這才是西方世界面臨的真正考驗。

