訓練場次減半！韓美啟動雙鷹空戰聯演 F-35領銜精銳盡出

〔即時新聞／綜合報導〕美國與南韓空軍9日證實，兩軍今年首次空戰聯演「雙鷹」演習已於9日在京畿道烏山基地展開，預計將持續至13日，共計5天。

韓聯社報導，南韓空軍戰鬥機KF-16、F-35A、FA-50，以及美國空軍戰鬥機F-16，均投入此次聯合空中作戰演習。

美韓兩軍商定，今年訓練場次從原先的8場縮至4場，但擴大參演武器數量、戰機出擊次數等規模。南韓空軍相關人士就此表示，此舉是考量美軍A-10「疣豬」攻擊機退役和戰力重組等因素。

「雙鷹」演習是美韓戰鬥機在兩國空軍基地輪流舉行的營級聯演，1991年首度以「友情」演習的名稱展開，後於1997年更名為「雙鷹」。

