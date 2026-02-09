限制級
美海軍掰了「星座級」巡防艦 部分經費轉向新型FF（X）巡防艦計畫
美軍FF（X）級巡防艦渲染圖。（取自美國海軍學會）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍建軍持續轉向，外媒美國海軍研究協會新聞網（USNI News）報導，美國國會最新撥款法案出現關鍵變動，原定用於續建「星座級」巡防艦的部分資金，將轉向於支持代號「FF（X）」的新型巡防艦開發計畫，代表星座級巡防艦可能只建造2艘，就全案告吹。
星座級巡防艦滿載排水量超過7000噸，FF（X）水量可能僅5000多噸，且裝備不如星座級艦齊全，卻更能有效兼顧成本與造艦速度。報導指出，星座級巡防艦自啟動以來，受到設計變動頻繁、造船廠人力短缺影響，首艦「星座號」（FFG-62）的交付日期已多次遞延，最後可能只建造2艘。
考量星座級艦的單艦造價持續攀升，且設計完整度至今仍未達標，這使得立法者決定「分散風險」。在最新的撥款法案中，國會移動了原本撥給4艘星座級後續艦的部分額度，轉而挹注於FF（X）承造方案，比起星座級巡防艦而言，這型軍艦可以更快速地建造、技術門檻相對成熟，首艦可能在2028年下水。
相較於戰力完整卻整合複雜的星座級巡防艦，FF（X）巡防艦著重於簡化設計，並可能納入更多現有的成熟技術，也可能由多個造船廠同時競標，加速填補對抗中共擴張所需的艦艇數量。