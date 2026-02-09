黑鷹能「無人」飛、AH-1Z可打370公里 輝煌不再的攻擊直升機找生路

布「紅狼」（Red Wolf）巡弋飛彈能從攻擊直升機上發射，賦予旋翼機遠達370公里的視距外打擊能力。（圖取自L3Harris）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隨著無人機蓬勃發展，已可執行部分對地打擊任務後，先進國家針對在戰場上生存率較低的攻擊直升機，開始找尋新的定位。美國軍工巨擘洛馬正測試無人版「黑鷹」直升機，也可掛載如「彈簧刀」等攻擊型無人機；美軍陸戰隊亦正延伸AH-1Z直升機的打擊範圍，成功試射可打370公里的「紅狼」（Redwolf）巡弋飛彈，增加這類儎台的使用彈性。

攻擊直升機一度是陸上作戰的霸主之一，其具備高機動性、高掛彈輛、可起降地形限制較少等優勢，因此可有效打擊裝甲部隊、步兵部隊，但也容易暴露在敵軍砲火之中。隨著無人載具不斷發展，已經可以執行偵察與打擊任務，也讓直升機的戰場定位備受討論。

公開資訊顯示，美國國防高等研究計劃署（DARPA）持續推進「駕駛艙自動空勤組員系統」（ALIAS）計畫，與洛克希德馬丁旗下賽考斯基公司（Sikorsky）合作。為現役的「黑鷹」通用直升機整合「Matrix」自動駕駛系統，不僅能自主進行引擎啟動、滑行、起飛與降落，甚至能在模擬的都市叢林中避開障礙物飛行。

美國進行這項研究的原因，在於讓直升機的機組人員，在高風險戰場或惡劣天候之下減輕負擔，甚至由無人機執行危險的後勤補給與救援任務，讓黑鷹在2070年代前，仍能保有一定戰力。

美商洛馬將「MATRIX」自主系統安裝在「黑鷹」直升機，使一般士兵也能遠端操作。（圖取自洛馬公司網站）



值得注意的是，直升機以往掛載的對地打擊彈藥，以射程約8公里的「地獄火」飛彈最廣為人知，不過，美軍陸戰隊已測試AH-1Z直升機掛載「紅狼」（Redwolf）巡弋飛彈，射程可達驚人的370公里，等於將打擊範圍延伸了超過10倍。

不過，AH-1Z直升機增加射程並非毫無犧牲，因為每一架AH-1Z只能掛載2枚「紅狼」飛彈，比起最多可掛載16枚的地獄火飛彈，數量上少了許多。而且由於射程相當遠，因此「紅狼」從直升機發射後，將採「A射B導」模式，也就是仰賴其他的裝備導引，直至命中目標。

