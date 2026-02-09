牽動第一島鏈 外媒：高市早苗大勝後轉向軍備出口解禁、擴張攻擊戰力

隨著高市早苗率領執政聯盟奪下眾議院「三分之二」絕對多數席次，日本將加速擴張攻擊性戰力並解禁武器出口，自衛隊的作戰定位也將從防衛轉向更具主動性。圖為日本自衛隊過往演訓情形。（取自日本防衛省網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本眾議院大選結果底定，首相高市早苗迅速啟動「權力變現」。在自民黨與盟友取得三分之二多數席次後，高市已著手推動解除武器出口限制、修訂安保與國防政策，並規畫反間諜立法與提高軍費。外媒分析，這將為日本發展更具攻擊性的軍事能力鋪路，並牽動第一島鏈的整體戰力結構。

美聯社報導，這場歷史性的大勝讓自民黨在眾議院掌握了316席，連同盟友共達352席。這項數據不僅是自民黨1955年創黨以來的紀錄，更賦予了高市早苗推動國安改革的制度條件。雖然是否正式啟動修憲，仍取決於後續政治協商與社會共識，但高市已規畫在今年12月前完成安保政策修訂，大幅增加防衛預算。

高市早苗在選後重申，將推動解除「武器出口禁令」，並在過程中逐漸修正日本戰後的「和平主義原則」。報導形容，日本的安全政策將出現顯著「右轉」。所謂的「攻擊性軍事能力（offensive military capabilities）」，涵蓋了遠程打擊（指反擊能力）、跨域聯合作戰與對外軍事合作等關鍵能力建設，旨在因應周邊日益升高的區域威脅。

此外，高市早苗也將推動制定「反間諜法（anti-espionage）」，強化機密保護以防堵技術外流。美國總統川普隨即在社群平台 Truth Social 發文祝賀高市取得「壓倒性勝利」，並肯定其領袖地位。由於川普曾多次要求盟友分擔安全預算，高市選後承諾加碼軍費，也被視為鞏固美日同盟的實質回報。

強化第一島鏈韌性 戰略重心向南偏移

報導分析指出，高市早苗在選後獲得了直到2028年為止的穩定執政期。隨著軍備出口解禁與攻擊戰力提升，日本的防衛力量將更具主動性。儘管南韓對其軍事擴張仍持觀望態度，但基於對北韓與中國威脅的共同擔憂，預計高市仍將致力於維持美日韓三方同盟的穩定，並顯著提升日本在第一島鏈的戰略韌性。

