俄軍「無人機蜂群」夜襲烏克蘭多地 10歲男童與母雙亡

烏克蘭官員今日（9日）表示，俄羅斯在夜間對烏克蘭東部、南部及東南部發動大規模無人機襲擊。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員今日（9日）表示，俄羅斯在夜間對烏克蘭東部、南部及東南部發動大規模無人機襲擊。此次攻擊範圍廣泛，波及基礎設施、瓦斯管線及多處民宅，造成至少17人受傷，至少3人死亡，其中包括一對母子。

據《路透》報導，烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）波羅杜克希夫（Bohodukhiv）的一處住宅區在夜間遭到俄軍無人機直接轟炸。哈爾科夫州檢察官辦公室證實，一名母親與10歲兒子喪生，另有6人受傷。

南部重要港口城市敖德薩（Odesa）同樣遭受大規模襲擊。州長基佩爾（Oleh Kiper）透過社群平台Telegram指出，這場攻擊造成1人死亡、2人受傷。除了人員傷亡，敖德薩的住宅基礎設施也遭到破壞，有一條瓦斯管線毀損，造成當地公共設施運作受阻。

東南部的聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）遭遇襲擊。州長漢扎（Oleksandr Hanzha）表示，該區有無人機引發火災，導致一棟三層樓建築的屋頂全毀，攻擊共造成9人受傷，其中包括一名13歲少女。

烏克蘭當局強烈譴責俄羅斯持續針對非軍事目標進行轟炸。儘管烏軍防空系統持續運作，但俄軍採用的夜間無人機蜂群戰術，仍頻頻突破防線擊中住宅區及能源設施。

