殺不完也得打 烏軍喊「每月殲敵5萬」 外媒：俄軍傷亡破120萬

烏克蘭士兵在巴赫姆特前線附近發射無人機，以偵察俄軍陣地。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭已進入第四個年頭，戰場正演變成一場冷酷的「數字消耗戰」。《華爾街日報》披露，儘管華府智庫估算俄軍傷亡已破120萬人，但為了抵擋俄軍無止盡的慢速推進，烏克蘭不得不將殲敵目標上調至「每月5萬人」，試圖以更高的消耗率換取防線穩定。

報導引述華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」的非官方估算，俄軍在戰場上的死傷人數已接近120萬人。然而，即便付出如此高昂的代價，克里姆林宮絲毫沒有鬆手的跡象。

烏克蘭方面同樣損失慘重。CSIS估計，烏軍的總傷亡人數可能介於50萬至60萬人之間。面對俄軍的人海戰術，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）近期透露，烏軍今年的戰略目標相當直白：將每月殲滅俄軍的人數從去年12月的3.5萬人，大幅提升至5萬人。這顯示烏軍正試圖透過提高「殺傷效率」來彌補兵力劣勢。

俄軍戰術進化：專殺「無人機飛手」

除了拼人命，俄軍的戰術也出現重大轉變。維也納軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）指出，俄軍現在採取更系統化的方式，「獵殺」烏克蘭的防禦重心：無人機團隊。

報導分析，俄軍現在利用中程無人機，專門攻擊前線後方約20到80公里的區域。他們的優先目標不是前線步兵，而是烏克蘭的無人機操作員（飛手）與後勤補給線。這種打法意在切斷烏軍的「眼睛」與「動脈」。

相比之下，烏軍目前缺乏能有效打擊戰線後方30至190公里中程目標的武器，這導致烏軍只能在前線約20公里內的殺戮區（kill zone）與俄軍步兵硬碰硬，無法有效打擊俄軍後方的集結點與無人機指揮所。

在扎波羅熱（Zaporizhzhia）前線，雖然烏克蘭挖掘了長壕溝、佈下刺網與被稱為「龍牙」的混凝土反戰車障礙，但俄軍已很少發動大規模裝甲進攻。

現在的俄軍改派小股部隊，試圖滲透並繞過防線製造混亂。一名呼號為「Kuts」的烏軍無人機飛手回憶，他曾在補給途中驚見3名俄軍士兵竟已滲透到距離他僅1公里的地方，「沒人知道他們是怎麼摸進來的」。

這場戰爭已將士兵逼至極限。一名52歲的烏軍步槍手形容，俄軍的中程無人機讓前往前線的輪調之路成為「死亡之路」。對於和平談判，前線士兵已不抱期待，「他們（政客）公開說一套，但我在戰場上只看到越來越猛烈的攻擊。」

