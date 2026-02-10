被川普批評只顧炒股 RTX獲7年合約為美軍增產飛彈這次將全力以赴

美國戰爭部近期和RTX集團簽署7年合約，委其增產「戰斧」巡弋飛彈與「標準6型」防空飛彈，將年產量分別提升至1000與500枚。圖為戰斧飛彈。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普年初批評美國防廠商執著於向股東分紅、回購以推高股價，而非把重心放在完成戰爭部訂單和生產。經過公私協調，各軍工廠燒已承諾會增加資金投資和產能建設，並重新評估股票回購策略。美國戰爭部近期也和RTX集團簽署7年合約，委其增產「戰斧」巡弋飛彈與「標準6型」防空飛彈，將年產量分別提升至1000與500枚。

「USNI News」報導，美軍去年在紅海抵禦葉門叛軍「青年運動」以及以色列與伊朗12日戰爭期間，發射大量「戰斧」與「標6」飛彈，分別用於攻擊地面目標與攔截彈道飛彈，導致戰備庫存大量消耗。鑑於中東緊張情勢未減、中共擴張軍力加劇西太平洋衝突隱憂，以及日本2024年採購400枚「戰斧」尋求建構「反擊能力」，美國國防部決定頒布新合約，敦促RTX擴產彈藥。

先前在各家國防廠商的財報電話會議中，洛馬，包括諾格、RTX、L3Harris和通用動力高層均表示會持續派發股息，但也承諾會增加資金投資和產能建設，並重新評估股票回購策略；曾被川普點名批評的RTX公司1月27日則表示，與五角大廈的關係穩固，但也承認需要提高業績。其CEO表示，已深感責任和急迫感，必須交付更多產品和加快速度。

兼具極音速飛行能力和多元作戰彈性的「標6」飛彈，則是另一款備受關注的先進武器。美國陸軍已開始在印太地區部署多領域特遣隊，運用「提豐」（Typhon）陸基機動飛彈系統搭配射程達數百公里的「標6」，擔任防空與反艦任務；美國海軍F/A-18E/F戰機也掛載「空射型標準6型」AIM-174B，用於提升打擊距離，凸顯其多元彈性已成維繫作戰優勢關鍵，也使增產需求益發迫切。

報導說，RTX集團並未公布合約採購彈藥數量，但已知合約長達7年，且RTX已與安杜里爾、諾斯洛普格魯曼、義大利航太工業Avio美國分公司等供應商合作，擴增供應鏈運作、提升固體火箭發動機產量，以提升美軍武器庫存與戰備能量。

另外，戰爭部1月底也和洛克希德馬丁公司簽署重大協議，於7年內將「薩德」攔截彈年產量提高4倍，愛國者飛彈年產量提高3倍。

