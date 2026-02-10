海鯤號「打操雷」用意為何？ 不只驗證武器系統還有這個目的

台船公布國造潛艦海鯤號潛航測試的畫面。（台船提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦海鯤號上（1）月底起實施一系列潛航測試，順利取得進展，使得該艦朝形成戰力邁出重要一步，下階段則將擇期測試聲納、戰鬥系統與發射操雷。讀者可能好奇，潛艦發射操雷的目的究竟為何？政軍人士透露，這不僅是驗證武器系統是否順利運作，操雷所蒐集的寶貴參數，也可供相關單位後續參酌。

海鯤號從上月底起實施一連串潛航測試，台船更對外展示影片，證明海鯤號不僅可以順利下潛、上浮，還完成了誘標發射測試。台船總經理蔡坤宗上周表示，海鯤號已驗證艦體結構與水密安全性，測試深度則「早已過了」呼吸管與潛望鏡深度初始階段。目前團隊仍以安全及品質為優先，在合理範圍內，朝6月交艦的目標努力。

至於海鯤號在交艦前，還會有哪些測試項目？台船日前表示，還會有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統、武器模擬射擊，尤其武器模擬射擊部分，將發射未搭載火藥的「操雷」。

海鯤號可以搭載的魚雷最大數量不明，但其與「前輩」劍龍級潛艦的排水量相若，可能可搭載28枚魚雷或者「魚叉」反艦飛彈，該艦6管21吋魚雷發射管都位於艦艏，配置為上下二排、每排三管。

至於發射操雷有哪些目標？政軍人士今天說，發射操雷主要用於驗證武器系統是否可靠，模擬模擬魚雷實戰射擊時的可能情境，另外，向美方承租的操雷，本身具有蒐集參數能力，這些寶貴數據，都可以供相關單位在進行後續測試、精進，甚至建造後續艦時參考。

