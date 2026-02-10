A-10攻擊機又有新用處 與美海軍聯演防無人機艦

美國空軍的A-10與中東的獨立級濱海戰鬥艦「聖巴巴拉號」（USS Santa Barbara）近期在阿拉伯海展開聯合射擊演習。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍自2023年起逐年除役A-10「疣豬」攻擊機，且希望加退役速度，但考量A-10擁有低廉成本的優勢，此案遭到美國國會年年阻擋。美國空軍的A-10與中東的獨立級濱海戰鬥艦「聖巴巴拉號」（USS Santa Barbara）近期在阿拉伯海展開聯合射擊演習。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國中央司令部與第五艦隊宣布2月初執行「致命番茄」（Exercise Killer Tomato）聯演，由中央司令部主導，磨練海軍水面火炮實彈射擊能力，同時增進海空聯合作戰與通信協調。

請繼續往下閱讀...

中央司令部表示，A-10攻擊機因其長時間低空巡航能力及與艦艇直接通訊的優勢，成為此次支援飛機的主力。訓練期間，「聖巴巴拉號」船員進行多次海上火砲實彈演練，A-10攻擊機則持續執行近距離空中支援任務，透過視覺識別與直接目標確認，實際演練火力協同海空一體化。

美軍官員指出，此訓練強化不同軍種間在作戰指揮、通訊流程、時機掌握與協同火力運用上的熟練度。

報導指出，「聖巴巴拉號」目前部署於美國第五艦隊責任區，肩負水面戰及海上安全任務，並與盟友及夥伴部隊共同維持該區域的安全與穩定。A-10攻擊機長期以來被設計為低空密接支援平台，在聯合演訓與實戰火力協同任務中，憑藉其機載傳感器、機砲與精準制導武器，扮演重要的支援角色。

軍聞網站「The War Zone」報導分析，「聖巴巴拉號」主要在中東執行掃雷任務，而A-10攻擊機能夠對小型高速移動目標進行快速、高精度的攻擊，並且能夠在空中長時間盤旋承受輕武器火力壓力，這代表它的優勢可以直接應用在海上作戰領域，尤其是打擊那些對大型艦艇構成巨大威脅的小型船隻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法