英「野貓」直升機控無人機超忙 化身空中指揮中心鎖定目標

英國皇家海軍日前首次以「野貓」AW159直升機結合多款無人機進行協同作戰測試，透過感測網路模擬對視距與地平線外目標打擊。（圖取自英國海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕有人與無人機協同作戰的應用進一步擴大，英國皇家海軍日前首次以「野貓」AW159直升機結合多款無人機進行協同作戰測試，透過感測網路模擬對視距與地平線外目標打擊。

根據英國皇家海軍新聞稿，英國海軍日前舉行「鷹眼」（Eagles Eye）測試，由「野貓」直升機與「美洲獅」（Puma）和「普洛維登斯」（Providence）等無人機協同，執行目獲與追蹤任務；無人機將目標參數傳回「野貓」直升機後，由「野貓」模擬使用「岩燕」飛彈發動攻擊，創下英海軍直升機首次類似操作紀錄，也驗證無人載具在發揚有人載臺火力的關鍵角色。

英海軍指出，「野貓」在測試中主要擔任無人機指揮與火力投射平臺，於視距外飛行時透過操作多款無人機組成的感測器網路，搜索目標並即時回傳情資，不僅可提升有人載臺覺知能量，也能以此對視距和地平線外目標發動攻擊；未來有望擴大與英軍其他軍種、甚至北約盟國無人機合作，拓展感測網路與作戰彈性。

英海軍表示，這次測試納入烏克蘭無人機應用經驗，透過開放式的通用操作系統與指揮平臺，納入不同類型無人機與感測器作為節點，無需為每架新無人機或感測器單獨開發介面，打造具韌性、去中心化的感測網路，協助情監偵任務或傳遞情資，向「混合航空聯隊」（hybrid Air Wing）概念邁進。

英軍下階段將前往挪威與皇家挪威海軍合作，在峽灣地形中發揚MUM-T效能，演練反制快艇等「不對稱」威脅戰術。

