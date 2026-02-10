美國陸軍計畫以新型輪式155公厘榴彈砲取代M777榴彈砲

美陸軍正加速推動一項火砲現代化計畫，計畫以新型輪式155公厘自走砲取代現役的M777牽引式榴彈砲，並率先在史崔克旅換裝。圖為拳師RCH 155輪型自走砲。（圖取自德國聯邦國防軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕M777牽引式榴彈砲在為烏克蘭提供重要火力支援，不料在美國卻可能將被汰換。外媒報導，美陸軍正加速推動一項火砲現代化計畫，計畫以新型輪式155公厘自走砲取代現役的M777牽引式榴彈砲，並率先在史崔克旅換裝。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美陸軍計畫在今年2月下旬至3月提交原型砲的設計方案，目標在今年7月授予合約，整體時程非常快速。

報導指出，陸軍本身的背景資料強調了提高機動性、生存能力、作戰持續性和遠程致命火砲射擊能力的必要性，並明確將移動戰術火砲（MTC）定位為部分現役系統的替代方案；同時，美陸軍也索小輪式底盤和火砲規格的範圍，文件需求指出，火砲口徑將限制在155公厘，長度在49倍至56倍徑之間，陸軍希望該武器擁有52倍徑武器的彈道量，並超越傳統39倍徑火砲的性能。投標方還必須證明其武器與美國現役彈藥和引信的有共通性，從常用的M795高爆彈和模組化裝藥，到諸如「神劍」（Excalibur）和精確導引套件之類的彈藥。陸軍也希望該武器在機動作戰中能有效保護乘員免受反砲兵威脅，同時保持車輛與JP-8或F-24燃油的兼容性。

在系統部分，說明書要求將火砲全面整合到美國火力戰術網路中，包括戰術無線電、陸軍的第二代MAPS定位導航授時設備、符合美國軍方標準的數位化火力任務資訊系統，以及英文人機介面和產生美國火力指揮計算所需的彈道核心資料。

報導指出，MTC計畫被定位在彌補部隊使用履帶式自走砲和牽引式火砲間的差距，作戰測評暫定於2028財政年度進行，整個性能測試週期最長可達48個月。美陸軍要求交付六套原型系統，首套系統最快在授予合約後60天內交付，其餘系統在360天內交付，此外還可選擇增購至多18套原型系統以及相關的培訓和後勤。而在合約授予後的兩年內，將要求讓供應鏈、生產和最終組裝全部轉移到美國，並具備早期每年至少生產24套系統的能力，最終目標是每年生產48套。

